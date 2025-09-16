Uno Entre Rios | La Provincia | Arroyo Antoñico

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

Se trata del primer operativo tras la implementación de una barrera colocada en diagonal a metros de la desembocadura del arroyo Antoñico hacia el río

16 de septiembre 2025 · 14:26hs
En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

A partir de un trabajo que la Municipalidad de Paraná desarrolla de manera conjunta con el sector privado, se realizó una nueva jornada de limpieza en el Arroyo Antoñico. Se trata del primer operativo tras la implementación de una barrera colocada en diagonal a metros de la desembocadura del arroyo hacia el río.

Según se informó desde el municipio, el Plan de Manejo sobre el Antoñico implica retirar todos los desechos acumulados con maquinaria y personal municipal. Esto permitirá mantener limpio el curso de agua hacia el río.

Cuidado del arroyo Antoñico

Cabe recordar que el Municipio de Paraná implementó un plan de manejo de residuos sobre el arroyo Antoñico. Con la implementación de una barrera se podrán recoger con facilidad los desechos sólidos urbanos que terminan en el afluente. La medida, que parte de la vinculación público-privado, busca concientizar sobre el cuidado del recurso natural.

“Mediante la vinculación del sector público con el privado, que se compromete con el ambiente y el cuidado de nuestro río, se ha instalado una barrera en la desembocadura del arroyo Antoñico al río Paraná para contener los desechos sólidos urbanos que no deberían estar en el agua. Por eso es importante cuidar la conducta urbana y depositar los residuos donde se debe. El arroyo es de todos y hay que cuidarlo”, manifestó la intendenta Rosario Romero.

Acciones puntuales

Con el aporte de empresarios locales, se adquirió una barrera para contener residuos mal desechados sobre los arroyos. El material que se acumule será retirado de manera periódica, y para prevenir acontecimientos ante fenómenos climáticos, por personal municipal.

“Cada 10 días personal municipal va a intervenir para retirar los residuos y desechos que se acumulan por la barrera. Pedimos a los vecinos que eviten desechar residuos a los arroyos de la ciudad, hemos observado, por ejemplo, sillones o aparatos eléctricos que tienen lugares específicos para ser depositados”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

El funcionario informó que hay cuadrillas destinadas a atender los llamados al SAV 147 para el retiro de ramas, residuos del uso cotidiano de gran volumen.

La barrera cuenta con un sistema de flotación y su función es retener los residuos sólidos que flotan por el curso de agua y aquellos que van semisumergidos.

“Es una barrera que ha pagado un privado y por la cual nosotros desde el municipio hemos elaborado lo que se denomina un plan de manejo para poder llevar adecuadamente el mantenimiento y la recolección de los residuos”, señaló el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

Piden no arrojar residuos

“Esto se genera dentro de la ciudad, lo que llega a este punto antes desembocaba en el río Paraná y con esta iniciativa evitamos esa situación. Por eso es importante concientizar al vecino de no arrojar residuos en lugares prohibidos”, añadió Viecenz.

