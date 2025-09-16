Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

Andrés Terzano, vicepresidente segundo de San Lorenzo, y todo su bloque renunciaron a sus cargos, lo que concretó la salida de Marcelo Moretti.

16 de septiembre 2025 · 17:11hs
Por cuestiones de seguridad

Por cuestiones de seguridad, el presidente saliente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, no estuvo en la reunión.

El vicepresidente segundo de San Lorenzo, Andrés Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la salida de Marcelo Moretti como presidente.

La acefalía se da ya que quedaron menos de 10 integrantes en la Comisión Directiva. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

El abrazo entre Solari y Colombo, autores de los goles para la victoria de Racing.

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Clima tenso en las instalaciones de San Lorenzo

Por cuestión de seguridad, el presidente saliente Moretti no asistió a la reunión que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 2 del Nuevo Gasómetro donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde hablará el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, para anunciar los pasos a seguir.

San Lorenzo Acefalía Marcelo Moretti elecciones
