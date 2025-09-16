Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174.

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales. En agosto se concretaron más de 287 controles en Entre Ríos, y en este momento se realizan en la RN 174, en el complejo conexión Victoria - Rosario. Además, continúa en funcionamiento el Puesto de Control de Pesos y Dimensiones ubicado en la RN 127, a la altura de la localidad de Federal.

Los vehículos especiales que transporten carga excepcional, maquinaria especial no agrícola o maquinaria agrícola, pueden circular por el puente Complejo Victoria - Victoria y los 12 viaductos de la zona de islas únicamente los días hábiles entre las 8 y las 17.

A tal fin, los transportistas deberán coordinar la circulación con al menos un (1) día hábil de anticipación enviando un correo a: [email protected] indicando: Número de expediente del permiso de tránsito, generado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Día y hora propuesta (dentro del rango autorizado). El mencionado rango horario se refiere al tiempo de tránsito entre las cabeceras Rosario y Victoria, debiendo retirarse el último de estos transportes dentro la franja establecida. En este sentido, antes de las 8 y después de las 17 no podrá circular ningún vehículo especial por el tramo.

Es importante señalar que la gestión de los permisos se puede realizar de manera gratuita mediante la plataforma de Trámites a Distancia

Se recuerda que los vehículos especiales deberán circular con los permisos, condiciones y seguros pertinentes, conforme lo establecido por la normativa vigente. Los vehículos que efectúen transporte dentro del país deberán hacerlo con permisos otorgados por las oficinas de Permisos de Tránsito de las sedes distritales de Vialidad Nacional y los que efectúen transporte internacional deberán contar con el permiso emitido por Casa Central de Vialidad Nacional.

No se encuentran comprendidos por la presente normativa los transportes de cargas autorizados para circular con exceso de peso por eje o total, cuya circulación requiere un distanciamiento especial entre un transporte y otro.

Finalmente, se destaca que la circulación de vehículos especiales no estará permitida bajo las siguientes condiciones:

Lluvia, niebla, humo o baja visibilidad.

Condiciones hidrológicas excepcionales.

Obras de mantenimiento en curso.

Operativos de seguridad vial.

Feriados largos, cambios de quincena o festividades tradicionales.

Cualquier otra situación que altere la normal circulación. Cabe mencionar que, los transportistas, cargadores y toda otra persona que intervenga en la operación del transporte son responsables del cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones. Por ello las tasas de resarcimiento, multas y cualquier otro reclamo por parte la Administración Nacional o de particulares afectados puede hacerse en forma indistinta a los diferentes actores.

En este sentido, todos los vehículos pueden circular libremente por la Red Vial Nacional respetando los pesos y dimensiones autorizados, en caso contrario, independientemente de la multa que pudiera corresponderle, deberá descargar el exceso a su costo y abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98.

El pago del canon por deterioro del pavimento se realiza mediante la plataforma E-Recauda

El objetivo de estas normas es optimizar las condiciones de seguridad vial y conservar el estado de los caminos para mejorar la circulación. Para más información sobre pesos y dimensiones máximas permitidas podrán ingresar al sitio argentina.gob.ar. A su vez, para gestionar los permisos de tránsito deberán ingresar al sitio de Obras públicas/vialidad Nacional.