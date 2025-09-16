Uno Entre Rios | La Provincia | Vialidad Nacional

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174.

16 de septiembre 2025 · 11:04hs
Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 
Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 
Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales 127 y 174. 

Vialidad Nacional realiza periódicamente operativos de control de dimensiones a vehículos especiales que circulan por las rutas nacionales. En agosto se concretaron más de 287 controles en Entre Ríos, y en este momento se realizan en la RN 174, en el complejo conexión Victoria - Rosario. Además, continúa en funcionamiento el Puesto de Control de Pesos y Dimensiones ubicado en la RN 127, a la altura de la localidad de Federal.

Los vehículos especiales que transporten carga excepcional, maquinaria especial no agrícola o maquinaria agrícola, pueden circular por el puente Complejo Victoria - Victoria y los 12 viaductos de la zona de islas únicamente los días hábiles entre las 8 y las 17.

Rosario Romero confirmó que VialidadNacional autorizó la intervención del Acceso Este a Paraná. 

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

la ruta nacional 18 sumara nuevos kilometros de autovia

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Vialidad Nacional controles control rutas (3)

A tal fin, los transportistas deberán coordinar la circulación con al menos un (1) día hábil de anticipación enviando un correo a: [email protected] indicando: Número de expediente del permiso de tránsito, generado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Día y hora propuesta (dentro del rango autorizado). El mencionado rango horario se refiere al tiempo de tránsito entre las cabeceras Rosario y Victoria, debiendo retirarse el último de estos transportes dentro la franja establecida. En este sentido, antes de las 8 y después de las 17 no podrá circular ningún vehículo especial por el tramo.

Es importante señalar que la gestión de los permisos se puede realizar de manera gratuita mediante la plataforma de Trámites a Distancia

LEER MÁS: Rutas nacionales: entre 67% y 70% se encuentra en regular o mal estado

Se recuerda que los vehículos especiales deberán circular con los permisos, condiciones y seguros pertinentes, conforme lo establecido por la normativa vigente. Los vehículos que efectúen transporte dentro del país deberán hacerlo con permisos otorgados por las oficinas de Permisos de Tránsito de las sedes distritales de Vialidad Nacional y los que efectúen transporte internacional deberán contar con el permiso emitido por Casa Central de Vialidad Nacional.

No se encuentran comprendidos por la presente normativa los transportes de cargas autorizados para circular con exceso de peso por eje o total, cuya circulación requiere un distanciamiento especial entre un transporte y otro.

Vialidad Nacional controles control rutas (1)

Finalmente, se destaca que la circulación de vehículos especiales no estará permitida bajo las siguientes condiciones:

  • Lluvia, niebla, humo o baja visibilidad.
  • Condiciones hidrológicas excepcionales.
  • Obras de mantenimiento en curso.
  • Operativos de seguridad vial.
  • Feriados largos, cambios de quincena o festividades tradicionales.
  • Cualquier otra situación que altere la normal circulación. Cabe mencionar que, los transportistas, cargadores y toda otra persona que intervenga en la operación del transporte son responsables del cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones. Por ello las tasas de resarcimiento, multas y cualquier otro reclamo por parte la Administración Nacional o de particulares afectados puede hacerse en forma indistinta a los diferentes actores.

En este sentido, todos los vehículos pueden circular libremente por la Red Vial Nacional respetando los pesos y dimensiones autorizados, en caso contrario, independientemente de la multa que pudiera corresponderle, deberá descargar el exceso a su costo y abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98.

El pago del canon por deterioro del pavimento se realiza mediante la plataforma E-Recauda

El objetivo de estas normas es optimizar las condiciones de seguridad vial y conservar el estado de los caminos para mejorar la circulación. Para más información sobre pesos y dimensiones máximas permitidas podrán ingresar al sitio argentina.gob.ar. A su vez, para gestionar los permisos de tránsito deberán ingresar al sitio de Obras públicas/vialidad Nacional.

Vialidad Nacional Rutas Nacionales controles
Noticias relacionadas
El gobernador Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo en sus redes sociales.

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

se realizo una audiencia por la extraccion de arena en aldea brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

invierten mas de $35 millones en obras en escuela rural de federal

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

martes con temperaturas primaverales: la maxima sera de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Ver comentarios

Lo último

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Ultimo Momento
Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Ovación
Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

La provincia
Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Dejanos tu comentario