El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

“Parecen señoritas de cabaret”, dijo el titular del Funebrero, Néstor Di Pierro. Chacarita lleva siete partidos sin poder ganar en la Primera Nacional.

16 de septiembre 2025 · 16:10hs
Chacarita no es para cagones

"Chacarita no es para cagones", expresó con rabia el dirigente.

Chacarita atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional luego de caer como local el domingo ante Almirante Brown, acumular su séptimo partido consecutivo sin victorias en la Zona B y quedar a un paso de perder su lugar en el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

En el comienzo del torneo, el Funebrero se perfilaba como uno de los equipos candidatos para ascender a la Liga Profesional, pero en la segunda mitad del campeonato, la institución de Villa Maipú no logró consolidarse y ahora quedó a solo un punto de quedar afuera de los mejores ocho del grupo.

Independiente tiene definido quién será su próximo DT.

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "Le devolvimos la ilusión a la gente

Esta situación desató la furia del presidente del club, Néstor Di Pierro, quien en declaraciones con Mano a Mano Chacarita apuntó con dureza contra el plantel profesional y no se guardó nada a la hora de exponer su bronca.

La furia de Néstor Di Pierro

“Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé qué necesitan”, disparó Di Pierro.

Además, agregó: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio y de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”.

Di Pierro también respaldó al nuevo entrenador, Carlos Mayor, aunque volvió a remarcar la falta de actitud del equipo: “Mayor me dijo que lo va a sacar adelante, estaba tan caliente como nosotros. Pero los jugadores son cagones. No hay nadie que pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”.

En medio de su descargo, el presidente reconoció algunas excepciones dentro del plantel. Destacó a Víctor Figueroa, de quien dijo que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara” y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido.

Sin embargo, fue contundente al remarcar la decepción general: “Estoy defraudado como todos. Chacarita no es para cagones. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando”.

Finalmente, Di Pierro envió un mensaje a los hinchas, visiblemente dolido por la situación: “Ayer la gente se fue como si hubiésemos descendido. No se merecen esto. Vienen de todos lados y se nos cagan de risa en la cara. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedir perdón”.

Chacarita Primera Nacional Néstor Di Pierro Reducido
Futuro. Jesús Simón Beber, con pasado en el Verde, apuesta por un proyecto a largo plazo en la institución de la ciudad de Avilés.

Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

sebastian uranga jugara en sionista

Sebastián Uranga jugará en Sionista

con luciano vicentin como figura argentina celebro su segundo triunfo en el mundial

Con Luciano Vicentín como figura Argentina celebró su segundo triunfo en el Mundial

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

