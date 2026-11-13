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Gustavo Hein destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad

Gustavo Hein participó del cierre del ciclo lectivo y destacó el acompañamiento del Estado y el trabajo conjunto con las fuerzas policiales.

13 de noviembre 2026 · 09:37hs
Gustavo Hein destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad.

Gustavo Hein destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, participó de la ceremonia de cierre del ciclo lectivo y destacó la importancia del acompañamiento y el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad.

Durante la actividad, Hein resaltó el compromiso de las instituciones con quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la comunidad y expresó: "Como siempre dice el gobernador, hay que acompañar a los que nos cuidan, cuidar también a los que nos cuidan".

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Hein destacó el compromiso institucional con las fuerzas policiales

En ese sentido, el legislador sostuvo que el cierre del ciclo lectivo representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los integrantes de la fuerza policial, así como también de los jóvenes que se preparan para incorporarse a ella. Además, remarcó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y trabajar de manera articulada. "Es importante el trabajo en conjunto que podemos hacer desde el Poder Legislativo o Ejecutivo con nuestras fuerzas policiales", señaló.

Por otra parte, Hein valoró el rol de los medios de comunicación en la difusión de las actividades institucionales y destacó su aporte para acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en los espacios de formación. "Hay que darle el valor que se merece a todo el trabajo periodístico y de difusión que generan ustedes. Tienen esa posibilidad de llegar a cada hogar", afirmó.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados destacó la importancia de acompañar y visibilizar este tipo de iniciativas, que permiten reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y poner en valor su formación. "Son temas que nos reconfortan y que nos hinchan el pecho al mostrar de qué estamos hechos y qué policía tenemos", concluyó.

Gustavo Hein Policía Entre Ríos
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