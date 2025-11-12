Las escuelas de Crespo celebraron una nueva edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

El pasado viernes 7 de noviembre se realizó la 8ª edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil “Los jóvenes expresan”, una propuesta que cada año reúne a las escuelas de Crespo que desarrollan talleres de teatro y expresión corporal. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario”, donde se vivió una jornada colmada de creatividad, emoción y talento.

El esperado encuentro es organizado por los docentes de teatro de las escuelas crespenses , en conjunto con el grupo independiente de teatro “Del Pueblo” , que impulsó esta iniciativa en 2016 y la mantiene viva desde entonces. La profesora Verónica Gelroth fue la encargada de dar la bienvenida a las delegaciones participantes, junto a los docentes César Román , Nancy Soto y Nahuel Espinosa , quienes coordinan y acompañan el desarrollo del proyecto.

A pesar del clima inestable, la lluvia no impidió la realización del encuentro, que se llevó adelante con gran entusiasmo. La apertura estuvo a cargo de la Escuela Primaria N° 70 “San José”, cuyos estudiantes presentaron dos obras con destacada interpretación. Luego subieron al escenario los elencos de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario”, la Escuela Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”, el Instituto Comercial Crespo y la Escuela Secundaria N° 74 “Walter Heinze”, en una sucesión de obras que reflejaron el compromiso y la creatividad de los jóvenes.

El Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil se consolida como un espacio de expresión y aprendizaje colectivo que fomenta la integración entre instituciones, docentes y estudiantes. Además de propiciar el intercambio artístico, la jornada pone en valor la importancia del teatro y la expresión corporal dentro de la formación educativa, al promover habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo y la comunicación empática.