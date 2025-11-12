Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

Las escuelas de Crespo celebraron una nueva edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

“Los jóvenes expresan”, una propuesta que cada año reúne a las escuelas de Crespo que desarrollan talleres de teatro y expresión corporal

12 de noviembre 2025 · 16:29hs
Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil
Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

El pasado viernes 7 de noviembre se realizó la 8ª edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil “Los jóvenes expresan”, una propuesta que cada año reúne a las escuelas de Crespo que desarrollan talleres de teatro y expresión corporal. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario”, donde se vivió una jornada colmada de creatividad, emoción y talento.

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil1

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

El esperado encuentro es organizado por los docentes de teatro de las escuelas crespenses, en conjunto con el grupo independiente de teatro “Del Pueblo”, que impulsó esta iniciativa en 2016 y la mantiene viva desde entonces. La profesora Verónica Gelroth fue la encargada de dar la bienvenida a las delegaciones participantes, junto a los docentes César Román, Nancy Soto y Nahuel Espinosa, quienes coordinan y acompañan el desarrollo del proyecto.

eruca sativa llega a tribus con su nuevo disco a tres dias de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus con su nuevo disco "A tres días de la tierra"

presentaron un cortometraje sobre juan l. ortiz en nueva york

Presentaron un cortometraje sobre Juan L. Ortiz en Nueva York

A pesar del clima inestable, la lluvia no impidió la realización del encuentro, que se llevó adelante con gran entusiasmo. La apertura estuvo a cargo de la Escuela Primaria N° 70 “San José”, cuyos estudiantes presentaron dos obras con destacada interpretación. Luego subieron al escenario los elencos de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario”, la Escuela Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”, el Instituto Comercial Crespo y la Escuela Secundaria N° 74 “Walter Heinze”, en una sucesión de obras que reflejaron el compromiso y la creatividad de los jóvenes.

El Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil se consolida como un espacio de expresión y aprendizaje colectivo que fomenta la integración entre instituciones, docentes y estudiantes. Además de propiciar el intercambio artístico, la jornada pone en valor la importancia del teatro y la expresión corporal dentro de la formación educativa, al promover habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo y la comunicación empática.

LEER MÁS: Eruca Sativa llega a Tribus con su nuevo disco "A tres días de la tierra"

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil Crespo Teatro Estudiantes
Noticias relacionadas
Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero, un emblema que guarda la memoria cultural

el duo juanca sedil se presenta en arde flora

El dúo Juanca Sedil se presenta en Arde Flora

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato.

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato

difundieron los ganadores del 62° salon provincial de artes visuales de entre rios

Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Ultimo Momento
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Policiales
Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

Ovación
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

La provincia
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Dejanos tu comentario