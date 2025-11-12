Eruca Sativa llega a Tribus con su nuevo disco "A tres días de la tierra" La banda Eruca Sativa se presentará el viernes 29 de noviembre a las 21 en Tribus Club de Arte, en el marco de la gira presentación de su nuevo material, “A tres días de la tierra” 12 de noviembre 2025 · 16:11hs

La banda Eruca Sativa se presentará el viernes 29 de noviembre a las 21 en Tribus Club de Arte, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la gira presentación de su nuevo material, “A tres días de la tierra”. Como banda invitada estará Cada Cual. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Eruca Sativa llega a Tribus con su nuevo disco "A tres días de la tierra" El grupo integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera regresa a Santa Fe con un show que forma parte del recorrido nacional de su décimo álbum, lanzado el 14 de mayo de este año. El disco fue producido por el reconocido Afo Verde y grabado en los estudios Criteria de Miami, donde la banda consolidó una nueva etapa sonora.

Para Bertoldi, A tres días de la tierra expresa la madurez y la conexión que los une tras más de 15 años de trayectoria. "Eruca es una entidad en sí misma. No es Brenda, Lula y Gabriel, sino algo que tiene decisiones propias. Cuando estamos los tres, pasan cosas mágicas", señaló la guitarrista y cantante.