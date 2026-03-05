El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná.

El TC Mouras y el TC Pista Mouras continuarán su campeonato el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 en el autódromo de Paraná.

La tercera fecha de la temporada de TC Mouras y TC Pista Mouras se disputará en el autódromo de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos . La actividad se desarrollará durante el fin de semana del sábado 21 y dominog 22, cuando ambas categorías lleguen a la capital entrerriana para continuar con el calendario de la temporada.

La primera competencia del campeonato se llevó a cabo en el autódromo de La Plata, mientras que la segunda fecha tuvo lugar en Concepción del Uruguay. En la apertura del certamen los ganadores fueron Fabrizio Maggini en TC Mouras y Ignacio Vilas en TC Pista Mouras.

TC Mouras y TC Pista Mouras llegan a Paraná para la tercera fecha

Embed

En la segunda fecha de la temporada, las victorias quedaron en manos de Nicolás Jaime en TC Mouras y de Iñaki Arrias en TC Pista Mouras, completando así las dos primeras presentaciones del campeonato antes de la visita a Paraná.

Por su parte, las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up tendrán su próximo compromiso ese mismo fin de semana, aunque en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí se disputó la primera fecha del año, en la que resultaron ganadores Diego Azar en TC Pick Up y Santi Biagi en TC Pista Pick Up.