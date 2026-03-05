Uno Entre Rios | Ovación | TC

El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná

El TC Mouras y el TC Pista Mouras continuarán su campeonato el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 en el autódromo de Paraná.

5 de marzo 2026 · 16:43hs
El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná.

Foto: Gentileza/Juan Iribarren

El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná.

La tercera fecha de la temporada de TC Mouras y TC Pista Mouras se disputará en el autódromo de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. La actividad se desarrollará durante el fin de semana del sábado 21 y dominog 22, cuando ambas categorías lleguen a la capital entrerriana para continuar con el calendario de la temporada.

La primera competencia del campeonato se llevó a cabo en el autódromo de La Plata, mientras que la segunda fecha tuvo lugar en Concepción del Uruguay. En la apertura del certamen los ganadores fueron Fabrizio Maggini en TC Mouras y Ignacio Vilas en TC Pista Mouras.

Donald Trump y el saludo con Lionel Messi.

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

En el pesaje oficial, Soledad Rodríguez y Claudia Loza marcaron en la balanza 51,700 kilogramos.

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

TC Mouras y TC Pista Mouras llegan a Paraná para la tercera fecha

Embed

En la segunda fecha de la temporada, las victorias quedaron en manos de Nicolás Jaime en TC Mouras y de Iñaki Arrias en TC Pista Mouras, completando así las dos primeras presentaciones del campeonato antes de la visita a Paraná.

Por su parte, las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up tendrán su próximo compromiso ese mismo fin de semana, aunque en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí se disputó la primera fecha del año, en la que resultaron ganadores Diego Azar en TC Pick Up y Santi Biagi en TC Pista Pick Up.

TC Autódromo Paraná
Noticias relacionadas
 Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo organizadores del certamen de sóftbol.

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

River cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA.

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

El Maratón de la Mujer reunirá a 1.200 corredoras en su 16° edición.

En Concordia este domingo se corre la Maratón de la Mujer

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial.

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Ver comentarios

Lo último

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

El dólar oficial retomó la tendencia alcista: a cuánto cotizó este jueves

El dólar oficial retomó la tendencia alcista: a cuánto cotizó este jueves

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Ultimo Momento
Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

El dólar oficial retomó la tendencia alcista: a cuánto cotizó este jueves

El dólar oficial retomó la tendencia alcista: a cuánto cotizó este jueves

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La Justicia Federal decretó la quiebra de la empresa Garbarino

La Justicia Federal decretó la quiebra de la empresa Garbarino

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

Policiales
Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Ovación
Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná

El TC Mouras correrá la tercera fecha en Paraná

La provincia
Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Dejanos tu comentario