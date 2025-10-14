Lanzallamas presentó su segundo disco, "Vuelvo y Busco"

La banda paranaense Lanzallamas publicó en su segundo trabajo discográfico titulado “Vuelvo y Busco”. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado por Mariano Zacarías entre marzo de 2024 y julio de 2025 en el estudio Perro Melón, de Paraná.

El disco reúne nueve canciones que recorren distintos paisajes humanos y musicales, con letras inspiradas en hechos reales y figuras del arte y la militancia. Mantiene la línea de su anterior producción, el EP “Boxeador”, y se encuentra disponible en plataformas digitales.

Entre las composiciones se destacan “Molotov”, que aborda los sucesos ocurridos en Bolivia en 2019 y la represión en Santiago de Chile; “Amanda”, inspirada en la artista y activista por los derechos humanos Amanda Mayor; y “Lo de Siempre”, primer corte del álbum. También figuran “Mosca en la leche”, una canción que evoca las vidas de Luca Prodan y Federico Moura, y una versión de “Obsesión” de Miguel Mateos, además de un tema instrumental que cierra el disco.

La presentación oficial se realizó en Casa de la Cultura, donde el grupo rindió homenaje a Jorge Cura, pionero del rock nacional e integrante de Los Brujos en 1969. La canción “Gallo Rojo”, incluida en el álbum, fue dedicada especialmente a su figura.

Actualmente, el grupo trabaja en la realización del videoclip de “Lo de Siempre” y prepara dos recitales: el 14 de noviembre en Archicofradía Club de Arte y otro en la Escuela Secundaria Nº 37 “Manuel Belgrano” (ex Comercio Nº 2).

Lanzallamas está integrada por Silvio Godoy (voz y composición), Silvio Bria (bajo), Mariano Zacarías (guitarra eléctrica y teclados), Maximiliano Elberg (guitarra eléctrica y composición), Edmundo Bellman (guitarras acústica y eléctrica) y Jeremías Maccarrone (batería).

Formada en 2021, la banda mezcla rock y pop con letras que reflejan vivencias y realidades contemporáneas desde una mirada propia. Su primera grabación fue el EP “Boxeador” (2022), seguido por presentaciones en Casa de la Cultura, Limbo Pub, el Complejo Escuela Hogar “Eva Perón”, la ESJA Nº 6 “Amanda Mayor” y la ciudad de Viale. En 2023 lanzaron el sencillo “Marcapasos”, antes de iniciar la producción de este nuevo material.