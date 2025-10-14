Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

En lo que va de 2025 se registraron 226 casos de picaduras de alacranes y escorpiones en la provincia de Entre Ríos. Salud recuerda medidas de prevención

14 de octubre 2025 · 12:31hs
Las picaduras por escorpiones y alacranes representan la mayor cantidad de accidentes por animales venenosos en Argentina. Desde la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos se informó que en la provincia se notificaron 1.033 casos en el período 2020 - 2024, y en 2025 se han registrado 226 casos hasta la primera semana de octubre.

Debido a que los picos de notificación se dan en primavera-verano, es importante tener presente las características de los escorpiones, sus hábitos y las medidas de prevención o de actuación ante picaduras.

En Entre Ríos habita el género Tityus carrilloi, entre otros, el cual puede causar accidentes graves y fatales, sobre todo en niños pequeños y ancianos. Este tipo de arácnidos presentan un color marrón claro o amarillento, doble aguijón, pinzas finas y dedos blancos. Se los suele encontrar dentro de los domicilios o en sus alrededores, en lugares protegidos de la luz (debajo de piedras, escombros, cañerías y entrepisos).

Además, se adapta muy bien a zonas urbanas y espacios húmedos como sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras subterráneas; y está más activo durante la noche, cuando sale para alimentarse especialmente con grillos y cucarachas.

Recomendaciones

Las medidas de saneamiento ambiental recomendadas por la cartera sanitaria incluyen:

  • Utilizar rejillas o colocar tela plástica de trama fina en desagües de ambientes y sanitarios.
  • Tapar grietas en las paredes.
  • Colocar burletes en puertas y ventanas.
  • Combatir insectos que sirven de alimento a los escorpiones (grillos y cucarachas).
  • Arrojar líquido desengrasante en las cañerías.
  • Evitar la acumulación de escombros o cajas cerca de ventanas y puertas de ingreso.
  • También se pueden llevar adelante diferentes medidas de protección personal. En tal sentido, es necesario:
  • Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos.
  • Alejar las camas de las paredes.
  • Sacudir la ropa de cama antes de acostarse y evitar que toque el piso.
  • Colocar las patas de la cuna dentro de frascos de vidrio.
  • Proteger manos y pies al remover escombros o troncos caídos.
  • No caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de escorpiones.
Finalmente, se señaló que, en caso de sufrir una picadura, se puede aplicar hielo en la zona ya que contribuye a calmar el dolor y produce vasoconstricción, enlenteciendo la absorción del veneno. No se debe apretar el área; quemar o aplicar sustancias ni tampoco succionar.

En tanto, también resulta indispensable concurrir al centro de atención más cercano para evaluar el caso y determinar si es necesario colocar o no antiveneno, el cual se utiliza solo en casos moderados o graves. Si bien el dolor es fuerte e inmediato, no representa un parámetro de gravedad.

