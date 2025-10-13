Ganadores del Premio Literario Juan L. Ortiz 2025

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos dio a conocer los ganadores de la edición 2025 del Premio Literario Juan L. Ortiz

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos dio a conocer los ganadores de la edición 2025 del Premio Literario Juan L. Ortiz, destinado a promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos.

El jurado del certamen estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan , quienes destacaron la calidad de los trabajos recibidos: “Tras un amable e intenso debate se llegó a un consenso unánime sobre cinco trabajos, que, por su modo de abordar la temática propuesta por las bases, por la dignidad del lenguaje, por la invención verbal y, en general, por el dominio del arte, nos parecieron a la altura de lo que un concurso de esta naturaleza supone”.

La entrega de premios se realizará el viernes 31 de octubre, a las 18, en coincidencia con el 51° aniversario de la institución y, según la resolución del jurado, el orden de mérito quedó conformado de la siguiente manera:

Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay)

Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú)

Tercer premio: Sofía González (San Salvador)

Asimismo, se otorgaron menciones:

Primera mención: Daniel Gustavo Pessarini (Federación)

Segunda mención: Ernesto Mario Massimini (Paraná)

La tercera mención fue declarada desierta por el jurado.

El Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz tiene como propósito fortalecer el campo literario entrerriano, visibilizando voces locales y fomentando la creación poética en la provincia.