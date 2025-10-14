Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

La madre de Pablo Laurta, acusado de dos femicidios, rompió el silencio desde Uruguay y lo repudió públicamente, pidiendo justicia ejemplar.

14 de octubre 2025 · 08:16hs
Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Estrella Laurta Varela rompió el silencio y lanzó una fuerte señal contra su propio hijo, Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio en Córdoba y ahora sospechado de haber asesinado también al chofer Martín Palacio.

Con voz entrecortada, pero firme, desde Canelones Uruguay, Estrella afirmó: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Señaló que desde hace años estaba distanciada de él, pero remarcó que eso no le impide reconocer lo que considera su responsabilidad en los crímenes.

el perfil del acusado de doble femicidio y su detencion en gualeguaychu

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Laurta fue detenido por doble femicidio y Palacio permanece detenido y se teme lo peor.

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

En esas declaraciones aseguró que no existe justificación para los actos que se le imputan a Pablo Laurta: “Que la justicia no se equivoque ni se apiade, que actúe con severidad, con todo el peso de la ley”.

Según su relato, ella vive en Uruguay y no tuvo contacto con su hijo durante años. Aun así, el dolor la impulsó a hablar: “Estoy avergonzada, pero no callaré”, dijo al canal América. En uno de sus pasajes más duros, añadió: “Que lo condenen ejemplarmente, que nadie salga impune”.

La madre se refirió también al impacto mediático que tomó el caso: “Cada palabra que sale de su boca me horroriza”, sostuvo al referirse a los dichos de su hijo en los medios. En otra oportunidad, expresó: “No lo protejo ni defiendo, lo acuso ante Dios y ante los hechos”.

laurta detenido

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Cadáver hallado en Entre Ríos

Mientras tanto, la causa judicial amplió su abanico de investigación. Se sospecha que el remisero Martín Sebastián Palacios, oriundo de Concordia, habría sido asesinado para que Laurta pudiera moverse sin testigos.

El Toyota Corolla blanco que conducía Palacios fue hallado incendiado en Córdoba el 9 de octubre, luego de que su familia perdiera contacto con él desde el 7 de octubre.

Varones Unidos, el grupo uruguayo vinculado al presunto femicida de Córdoba

Al ser consultada si su hijo sabía lo que hacía, Estrella fue tajante: “Sí lo sabía, y lo hizo de todas formas”, señaló en una entrevista radial, agregando que esas decisiones son “irreversibles”. También instó a los jueces a no dejar dudas: “Que no haya resquicios, que no haya dudas, que se haga justicia plena”, dijo en uno de sus pasajes ante cámaras.

Con la aparición de cadáver que podría ser del chofer Martín Palacio, la madre del acusado sostuvo que no teme declarar contra terceros si es necesario: “Si alguien más está implicado que pague lo que corresponda”, remarcó.

A su vez, aseguró que su intención no es salir del anonimato sino colaborar con la verdad: “Que se conozca todo lo que sé, ni más ni menos”.

