Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

La Justicia si el cuerpo encontrado en Concordia corresponde a Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Laurta.

13 de octubre 2025 · 16:52hs
Martín Sebastián Palacios

Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta.

Un cuerpo fue encontrado en la ciudad de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de cinco años.

Datos sobre el cuerpo hallado en Concordia

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: ruta provincial N°22, autovía 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, ruta nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Cuerpo Concordia Remisero
