Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Javier del Castillo completó su duatlón número 200, coronando 31 años de pasión, constancia y entrega al deporte en toda la provincia de Entre Ríos.

14 de octubre 2025 · 12:18hs
Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200.

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200.

Villa del Rosario fue testigo de una jornada cargada de emociones y reconocimientos, cuando Javier del Castillo, un verdadero histórico del duatlón entrerriano, cruzó la meta de su duatlón número 200, coronando más de tres décadas de entrega ininterrumpida al deporte.

Del Castillo comenzó su recorrido en el mundo del duatlón allá por 1994, y desde entonces su nombre se ha convertido en sinónimo de perseverancia. A lo largo de 31 años, disputó 21 temporadas del Circuito Entrerriano de Duatlón y fue parte de las 6 ediciones que se llevan disputadas del Duatlón de la actualidad. Su huella ha quedado marcada en 27 ciudades de la provincia, siendo Concordia la que más veces lo vio competir, con 24 participaciones.

Javier del Castillo completó su duatlón número 200

El historial competitivo de Del Castillo incluye además 7 Campeonatos Argentinos y 4 participaciones en el mítico Hombre de Piedra de Tandil, una de las pruebas más emblemáticas del país.

Pero más allá de los números, lo que distingue a Javier es su espíritu inquebrantable. A lo largo de su carrera ha sabido sobreponerse a obstáculos físicos importantes, incluyendo dos cirugías de rodilla que lo alejaron momentáneamente de las pistas. Incluso a comienzos de este año, llegó a dudar si podría continuar, perdiéndose las dos primeras fechas del calendario. Sin embargo, su tenacidad lo devolvió a la línea de largada, una vez más.

Contador Público de profesión, y padre de familia (junto a su esposa Flavia y sus hijas Lara y Paula), Javier logra equilibrar su trabajo con su pasión por el deporte. Actualmente preside la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, desde donde impulsa el crecimiento del duatlón y el triatlón en la región, siendo reconocido como uno de los dirigentes más comprometidos y respetados de la provincia.

El festejo por su duatlón número 200 fue tan emotivo como merecido. Al cruzar la meta, lo esperaban sus hijas con una banda que decía "Yo lo hice", un símbolo del esfuerzo coronado. Más tarde, en el almuerzo de premiación, la intendenta de Villa del Rosario le entregó un presente y brindó unas palabras que emocionaron profundamente al homenajeado y a todos los presentes.

Javier del Castillo es más que un deportista: es un referente, un luchador y un ejemplo de constancia. Su trayectoria demuestra que la verdadera victoria está en mantenerse firme en el camino, incluso cuando las dificultades amenazan con detener la marcha.

Hoy, su historia se escribe con mayúsculas en las páginas del deporte entrerriano.

