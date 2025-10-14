Uno Entre Rios | La Provincia | Día de la Madre

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

La Municipalidad de Paraná y el Centro Comercial e Industrial impulsan una propuesta para promover el comercio local, previo al Día de la Madre

14 de octubre 2025 · 15:03hs
Con motivo de la celebración del Día de la Madre este domingo 19 de octubre, los comercios locales se suman a la propuesta “Paraná celebra a Mamá”. Será este jueves 16 con ofertas, descuentos y promociones exclusivas en locales adheridos a la campaña. Además, habrá sorteos entre los clientes, noches de compras con horario extendido (en algunos locales), feria de emprendedores y actividades culturales en distintos puntos del micro y macro centro.

Promover el consumo local por el Día de la Madre

“Desde el municipio respaldamos esta iniciativa del sector privado que nuclea a los comercios de la ciudad para favorecer el consumo local, promocionar la identidad comercial paranaense en el marco del Estado facilitador que propone la intendenta Rosario Romero”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

“En este sentido, días antes al Día de la Madre comercios van a estar ofreciendo cuotas, beneficios, promociones, sorteos y otras iniciativas durante la jornada”, añadió el funcionario.

Hay 40 locales adheridos

“Con la idea de descomprimir las compras de último momento y pensando en el contexto negativo que atraviesa el sector comercial en el país, motivamos promociones y distintas iniciativas que los más de 40 locales adheridos, del centro y de los barrios, a la propuesta van a ofrecer durante la jornada, algunos con horarios extendidos”, reconoció Marcelo Quiroga, presidente del CeCIP.

Propuesta conjunta

La iniciativa es impulsada por el CeCIP con el apoyo de la Municipalidad de Paraná.

