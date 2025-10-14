Uno Entre Rios | Ovación | Santino Jaime

El paranaense Santino Jaime debutó con un triunfo en Santa Fe

Santino Jaime, de 14 años, tuvo su estreno en el pugilismo amateur en la localidad de Humboldt. El representante del Club Peñarol se impuso por puntos.

14 de octubre 2025
Un nuevo paranaense tuvo su estreno en el mundo del boxeo. Se trata de Santino Jaime, de 14 años, que representa a la Escuela de Boxeo César Jaime que funciona en las instalaciones del Club Atlético Peñarol, quien se presentó en el Club Juventud Unida de la localidad de Humboldt, Santa Fe.

El joven pugilista de la capital entrerriana se enfrentó con el cordobés Ulises Quevedo, a quien superó por puntos en fallo unánime, para tener un estreno triunfal en el deporte aficionado.

De esta manera, Santino se sumó a sus hermanos Elías y Marcos Jaime, que transitan su carrera en el deporte de los puños, preparados por su padre César, quien también incursionó en el mundo de las narices chatas.

