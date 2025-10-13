Catalinas Sur presenta en Paraná la obra de teatro Venimos de muy Lejos

Uno Entre Rios | Escenario | Teatro

El grupo de teatro comunitario Catalinas Sur presenta Venimos de muy Lejos el domingo 2 de noviembre en La Vieja Usina

13 de octubre 2025 · 13:39hs
El histórico grupo de teatro comunitario Catalinas Sur presenta la obra Venimos de Muy Lejos el domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas en La Vieja Usina de Paraná.

biblioteca Caminantes grup de teatro Catalinas Sur (3)

Catalinas Sur, nacido en el barrio de La Boca, es pionero del teatro comunitario en Argentina. Desde hace más de cuatro décadas, vecinos y vecinas construyen colectivamente un espacio artístico que integra música, teatro, murga y artes visuales para contar las historias de los pueblos y recuperar las memorias colectivas.

Pedro Alfonso y Yayo

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Adela, todavía estoy acá

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

biblioteca Caminantes grup de teatro Catalinas Sur (2)

Actualmente, junto a diversas organizaciones culturales y teatrales de Paraná, entre las que se encuentra la biblioteca Caminantes, Barriletes, Teatro del Bardo, La Salita de Perón, Metamorfosis, Almacén de los 33, La Rueda Teatro, Teastral y Cultura Viva Comunitaria. acercan la propuesta a toda la comunidad paranaense.

biblioteca Caminantes grup de teatro Catalinas Sur (1)

Teatro Paraná La Vieja Usina
