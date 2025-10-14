World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV.

World Rugby confirmó los árbitros para la gira europea de Los Pumas y Argentina XV, con presencia destacada de los argentinos Schneider y Bertazza.

A pocas semanas del inicio de la ventana internacional de noviembre, World Rugby oficializó los árbitros que impartirán justicia en los compromisos que disputarán Los Pumas y Argentina XV en su gira por Europa. La designación incluye tres encuentros para el seleccionado mayor y dos exigentes choques para el combinado argentino de desarrollo.

Además, dos árbitros argentinos fueron elegidos para dirigir partidos internacionales: Damián Schneider y Tomás Bertazza. Ambos vienen de consolidar un gran año y celebran esta oportunidad como un nuevo paso en sus carreras dentro del referato internacional.

Los Pumas y sus árbitros para la ventana de noviembre

Los tres encuentros de Los Pumas se jugarán los domingos.

⏰ Los partidos están con horario argentino. pic.twitter.com/vRP8J3PdN1 — Los Pumas (@lospumas) October 9, 2025

El equipo dirigido por Felipe Contepomi enfrentará a Gales, Escocia e Inglaterra, tres potencias del Hemisferio Norte. A continuación, los detalles de los encuentros y sus árbitros:

Domingo 9 de noviembre | vs. Gales en Cardiff (Principality Stadium) - 12.10

Referee: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Asistentes: Karl Dickson y Anthony Woodthorpe (Inglaterra)

TMO: Quinton Immelman (Sudáfrica)

Bunker: Eric Gauzins (Francia)

Domingo 16 de noviembre | vs. Escocia en Edimburgo (Murrayfield) - 12.10

Referee: Andrew Brace (Irlanda)

Asistentes: Angus Gardner (Australia) y Luke Pearce (Inglaterra)

TMO: Olly Hodges (Irlanda)

Bunker: Leo Colgan (Irlanda)

Domingo 23 de noviembre | vs. Inglaterra en Londres (Twickenham) - 13.10

Referee: Pierre Brousset (Francia)

Asistentes: Nika Amashukeli (Georgia) y Sam Grove-White (Escocia)

TMO: Eric Gauzins (Francia)

Bunker: Matteo Liperini (Italia)

Argentina XV también tiene definidos sus árbitros

El segundo equipo nacional jugará ante Munster y Bristol Bears, dos equipos de alto nivel del rugby europeo.

Sábado 1° de noviembre | vs. Munster en Limerick (Thomond Park) Referee: Angus Gardner (Australia) Asistentes: Peter Martin y Jack MacNeice (Irlanda) TMO: Mark Patton (Irlanda)

Viernes 7 de noviembre | vs. Bristol Bears en Bristol (Ashton Gate) Referee: Nic Berry (Australia) Asistentes y TMO: a confirmar



Schneider y Bertazza, el referato argentino sigue creciendo

Entre las designaciones más destacadas figuran Damián Schneider y Tomás Bertazza, dos representantes del arbitraje argentino que continúan sumando experiencia internacional.

Damián Schneider, árbitro rosarino:

Sábado 1° de noviembre | Escocia vs. Estados Unidos en Edimburgo (Referee principal)

Sábado 22 de noviembre | España vs. Fiji en Málaga (Referee principal)

El propio Schneider expresó su satisfacción: "Muy contento de volver a estar designado para la ventana de noviembre. Luego de un año de aprendizajes y oportunidades, es el cierre del 2025 para mí. He trabajado arduamente en ajustar detalles para seguir estando al máximo nivel y en miras a continuar mi proceso de crecimiento".

También agradeció el apoyo recibido: "Estas designaciones dan valor al trabajo que realicé este año, conjuntamente con mi entrenador Joaquín Montes, y el apoyo de Sudamérica Rugby y la UAR. El objetivo es claro y haré todo lo que esté a mi alcance para llegar lo mejor preparado al proceso de selección de Australia 2027".

Tomás Bertazza, árbitro de la URBA:

Sábado 8 de noviembre | España vs. Irlanda A en Leganés (Referee principal)

Sábado 15 de noviembre | España vs. Inglaterra A en Valladolid (Asistente)

Bertazza también valoró esta nueva oportunidad: "Obviamente estoy muy contento tras lo que fue un gran año para mí, luego de haber estado en el Seis Naciones, el Rugby Championship y el Mundial, todo en la categoría M20. Estar en el radar de World Rugby es un orgullo enorme y me da mucha confianza".

"Cuesta mucho llegar y mantenerse, así que ojalá muchos más referees argentinos puedan tener esta oportunidad".

El arbitraje argentino pisa fuerte en el mundo

La presencia de Schneider y Bertazza en la ventana internacional de noviembre ratifica el crecimiento sostenido del arbitraje argentino. En un calendario repleto de compromisos de alto nivel, su participación no solo refleja su evolución personal, sino también el trabajo que vienen realizando Sudamérica Rugby y la UAR para posicionar a los referees de la región en la élite mundial.