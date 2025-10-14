Uno Entre Rios | La Provincia | Feria

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Padres organizan una feria para recaudar fondos para la graduación de sexto grado. Será este sábado 18 de octubre, de 15:30 a 19:30, en avenida Ramírez 2249

14 de octubre 2025 · 11:04hs
En la Escuela República de Chile un grupo de padres organiza una feria solidaria

Padres organizan una feria solidaria de emprendedores y artesanos para recaudar fondos para la graduación de sexto grado. Será este sábado 18 de octubre, de 15:30 a 19:30. En este marco, el patio de la Escuela N°132 “República de Chile”, situada en avenida Ramírez 2249 en Paraná, se llenará de color, sabores y amistad.

"Un grupo de mamás y papás de los alumnos de sexto grado, turno mañana, está organizando una feria abierta a toda la comunidad con el objetivo de recaudar fondos para que los chicos puedan cumplir su sueño de tener su fiesta de graduación", explicó María Elena, una de las mamás impulsoras de este encuentro, que promete una tarde llena de propuestas y buena energía.

Escuela República de Chile

Propuesta

Habrá numerosos stands gastronómicos, de perfumería, lencería, artesanías y diversos emprendimientos locales, y será una oportunidad ideal para encontrar un regalo original para regalar en el Día de la Madre, que se celebra el domingo 19. Además, habrá sorteos y sorpresas para quienes se acerquen.

Se trata de una propuesta en la que los estudiantes podrán juntar fondos para su fiesta de fin de curso, y los artesanos y emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar lo que hacen.

“Queremos que sea una jornada familiar, donde todos puedan disfrutar, apoyar a los emprendedores y colaborar con los egresados”, comentó por su parte Jésica, otra mamá de un alumno de la institución.

Promoción

Además, extendieron una invitación especial a artistas, grupos de baile o gimnasios que deseen presentarse durante la feria. “Pueden brindar un minishow o una demostración para promocionarse; no se les cobrará nada, sólo pedimos que se comuniquen con nosotros para coordinar horarios”, explicaron. Para este fin, hay que comunicarse al 3433006700 o al 3435066881.

Invitación a la feria

La feria se desarrollará en el patio de la escuela, y desde la organización invitan a toda la comunidad a participar, disfrutar de la tarde y acompañar a los futuros egresados en este esfuerzo compartido.

Feria Escuela graduación Fondos Solidaridad Paraná
