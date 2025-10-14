CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

El Centro de Salud “Juan Baggio” de Gualeguaychú llevó adelante el Programa de Evaluación Integral de la Salud , una iniciativa enmarcada en el Programa de Sanidad Escolar (Prosane), que busca garantizar el bienestar de los estudiantes mediante controles médicos, odontológicos y nutricionales en escuelas de la ciudad. Prosane, es un programa nacional que tiene como objetivo la detección temprana de problemas de salud en niños y adolescentes, promoviendo la prevención y el acceso equitativo a la atención sanitaria en el ámbito escolar.

El equipo del CAPS, liderado por el pediatra doctor Facundo Vivían, compuesto por odontólogos, nutricionistas, enfermeras junto a estudiantes de medicina y residentes, realizaron nueve jornadas de evaluaciones integrales en el último mes, que abarcaron aspectos físicos, cognitivos, psicosociales, relacionales y familiares.

Durante estas visitas, se confeccionaron planillas individuales para cada alumno de primero y sexto grado, registrando datos clave para monitorear su estado de salud y garantizar una atención personalizada.

Centro de Salud Juan Baggio de Gualeguaychú

La iniciativa fue llevada a cabo tanto en el efector de salud como en la Escuelas Nº 88 “Los Fundadores”, Nº 116 “Abrazo Fraternal” y la Escuela Nº 69 “Mercedes San Martín de Balcarce”. A través de estas actividades, el Centro de Salud “Juan Baggio” vuelve a reafirmar su compromiso con la comunidad, fortaleciendo la prevención y promoción de la salud en el marco de Prosane, y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.