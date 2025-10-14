Uno Entre Rios | La Provincia | Centro de Salud

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

Un equipo multidisciplinario del CAPS Juan Baggio realizó controles integrales a estudiantes de escuelas de Gualeguaychú como parte del Programa Prosane

14 de octubre 2025 · 11:27hs
El Centro de Salud “Juan Baggio” de Gualeguaychú llevó adelante el Programa de Evaluación Integral de la Salud, una iniciativa enmarcada en el Programa de Sanidad Escolar (Prosane), que busca garantizar el bienestar de los estudiantes mediante controles médicos, odontológicos y nutricionales en escuelas de la ciudad. Prosane, es un programa nacional que tiene como objetivo la detección temprana de problemas de salud en niños y adolescentes, promoviendo la prevención y el acceso equitativo a la atención sanitaria en el ámbito escolar.

El equipo del CAPS, liderado por el pediatra doctor Facundo Vivían, compuesto por odontólogos, nutricionistas, enfermeras junto a estudiantes de medicina y residentes, realizaron nueve jornadas de evaluaciones integrales en el último mes, que abarcaron aspectos físicos, cognitivos, psicosociales, relacionales y familiares.

Durante estas visitas, se confeccionaron planillas individuales para cada alumno de primero y sexto grado, registrando datos clave para monitorear su estado de salud y garantizar una atención personalizada.

La iniciativa fue llevada a cabo tanto en el efector de salud como en la Escuelas Nº 88 “Los Fundadores”, Nº 116 “Abrazo Fraternal” y la Escuela Nº 69 “Mercedes San Martín de Balcarce”. A través de estas actividades, el Centro de Salud “Juan Baggio” vuelve a reafirmar su compromiso con la comunidad, fortaleciendo la prevención y promoción de la salud en el marco de Prosane, y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

