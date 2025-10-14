Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Popular de Teatro

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

Culminó la XV edición de la Fiesta Popular de Teatro en Crespo, un evento que volvió a escena tras varios años

14 de octubre 2025 · 13:34hs
Con público colmando las salas, culminó la XV edición de la Fiesta Popular de Teatro en Crespo, un evento que volvió a escena tras varios años y confirmó su vigencia como una de las citas culturales más importantes de Entre Ríos.

La Fiesta Popular e Internacional de Teatro de Crespo celebró su decimoquinta edición durante la última semana de septiembre, marcando un regreso esperado por artistas y público. Tras algunos años sin realizarse, el encuentro teatral recuperó su lugar en la agenda cultural entrerriana, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute que trasciende fronteras.

Organizada por artistas independientes con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, la Municipalidad de General Ramírez —que se sumó como subsede—, empresas locales e instituciones sociales, la propuesta volvió a reunir a elencos de distintos puntos del país y del exterior. El resultado fue una verdadera celebración colectiva: una comunidad que valora, apoya y protege el arte como herramienta de unión.

Durante una intensa semana, Crespo se transformó en un punto de encuentro para artistas de Argentina, Latinoamérica y Europa, con funciones, talleres y espectáculos callejeros que pusieron en valor la diversidad y el talento escénico.

La organización destacó el acompañamiento del público y la participación de los grupos teatrales, y expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la continuidad del festival. “Siempre hay cosas por mejorar, pero con un equipo comprometido y la energía que deja esta fiesta, todo es posible”, señalaron los organizadores.

El jurado, integrado por Haydee Chocca, Lucía Savogín, Mercedes Haidar, Gustavo Palacios y Franco Fontoura, fue el encargado de otorgar los reconocimientos a los trabajos destacados de la edición.

Premios y menciones

Menciones especiales:

  • Taller de teatro de La Estación (Crespo), prof. Agustina Nanio – Trabajo de taller para infancias

  • Elenco estable de IMEFAA (Crespo), coord. Micaela Isaac y Lucas Kapp – Taller juvenil

  • LaCoTei (Crespo), dir. Rubén Clavenzani – Taller para adultos

  • Estación Curupí (Paraná) – Guión / creación colectiva

  • Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe) y Mariano Reencontrado (Jujuy) – Puesta en escena

  • Los dos demonios (Paraná) – Espectáculo de títeres

  • Una gauchada extraordinaria (Rosario) – Espectáculo callejero

  • Mariano Guerrero – Trabajo corporal, por Mariano Reencontrado (Jujuy)

  • Melisa Fuchs – Actuación y construcción de personaje, por Estrelladas, mujeres sin culpa (Diamante)

  • Octavio La Iacona – Trabajo en clown, por Alegretto en do mayor

  • Paolo Avataneo (Italia) – Espectáculo extranjero, por Eparaponziponzipó

  • La gente normal (Buenos Aires) – Obra de humor, por Cordones Sueltos

  • Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe) – Unipersonal

  • Mención de honor del festival: Mona Gastiasoro (Concepción del Uruguay)

Premios locales

  • Actor revelación: José Prinsich (Residencia de señoritas)

  • Actriz revelación: Liset Schonfeld Gassmann (Nico está presente y Pinocho)

  • Actor de reparto: Máximo Korb Sack (Nico está presente y Casting de telenovelas)

  • Actriz de reparto: Jessica Exner (Residencia de señoritas)

  • Actor protagónico: José Prinsich (Residencia de señoritas)

  • Actriz protagónica: Claudia Kemerer (Residencia de señoritas)

  • Reconocimiento a la trayectoria artística: Norma Britos

Homenajes: Rubelinda Zamero, Lidia Larrechart, Daniel Mérnez, Dora Albornoz, Ulises Daniel Ferrero y Lali Mainardi.

Premios generales

  • Actor revelación: Nahuel Espinosa (Las historias de Chacho, Paraná)

  • Actriz revelación: Patricia Castillo (Convención de mucamos, Ramírez)

  • Revelación en dirección: Ezequiel Buch (Convención de mucamos y La moribunda, Ramírez)

  • Actor de reparto: Dimas Santillán (Las historias de Chacho y Los dos demonios, Paraná)

  • Actriz de reparto: Clarisa Benetti (Estación Curupí, Paraná)

  • Actor protagónico: Mariano Rubiolo (El Niño Salvaje, Santa Fe)

  • Actriz protagónica: Mona Gastiasoro (La Sillita, diario de una chiruza, Concepción del Uruguay)

  • Mejor espectáculo para las infancias: Caperucita y el Lobo Eusebio (Nogoyá)

  • Mejor dirección: Lucas Rusciti (Gaznápiro, un espectáculo simplón, Santa Fe)

  • Mejor obra: Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe)

  • Reconocimiento a la trayectoria artística: Virginia Lago

