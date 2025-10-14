La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

Con público colmando las salas, culminó la XV edición de la Fiesta Popular de Teatro en Crespo, un evento que volvió a escena tras varios años y confirmó su vigencia como una de las citas culturales más importantes de Entre Ríos.
La Fiesta Popular e Internacional de Teatro de Crespo celebró su decimoquinta edición durante la última semana de septiembre, marcando un regreso esperado por artistas y público. Tras algunos años sin realizarse, el encuentro teatral recuperó su lugar en la agenda cultural entrerriana, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute que trasciende fronteras.
Organizada por artistas independientes con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, la Municipalidad de General Ramírez —que se sumó como subsede—, empresas locales e instituciones sociales, la propuesta volvió a reunir a elencos de distintos puntos del país y del exterior. El resultado fue una verdadera celebración colectiva: una comunidad que valora, apoya y protege el arte como herramienta de unión.
Durante una intensa semana, Crespo se transformó en un punto de encuentro para artistas de Argentina, Latinoamérica y Europa, con funciones, talleres y espectáculos callejeros que pusieron en valor la diversidad y el talento escénico.
La organización destacó el acompañamiento del público y la participación de los grupos teatrales, y expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la continuidad del festival. “Siempre hay cosas por mejorar, pero con un equipo comprometido y la energía que deja esta fiesta, todo es posible”, señalaron los organizadores.
El jurado, integrado por Haydee Chocca, Lucía Savogín, Mercedes Haidar, Gustavo Palacios y Franco Fontoura, fue el encargado de otorgar los reconocimientos a los trabajos destacados de la edición.
Premios y menciones
Menciones especiales:
-
Taller de teatro de La Estación (Crespo), prof. Agustina Nanio – Trabajo de taller para infancias
-
Elenco estable de IMEFAA (Crespo), coord. Micaela Isaac y Lucas Kapp – Taller juvenil
-
LaCoTei (Crespo), dir. Rubén Clavenzani – Taller para adultos
-
Estación Curupí (Paraná) – Guión / creación colectiva
-
Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe) y Mariano Reencontrado (Jujuy) – Puesta en escena
-
Los dos demonios (Paraná) – Espectáculo de títeres
-
Una gauchada extraordinaria (Rosario) – Espectáculo callejero
-
Mariano Guerrero – Trabajo corporal, por Mariano Reencontrado (Jujuy)
Melisa Fuchs – Actuación y construcción de personaje, por Estrelladas, mujeres sin culpa (Diamante)
Octavio La Iacona – Trabajo en clown, por Alegretto en do mayor
-
Paolo Avataneo (Italia) – Espectáculo extranjero, por Eparaponziponzipó
-
La gente normal (Buenos Aires) – Obra de humor, por Cordones Sueltos
Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe) – Unipersonal
-
Mención de honor del festival: Mona Gastiasoro (Concepción del Uruguay)
Premios locales
-
Actor revelación: José Prinsich (Residencia de señoritas)
Actriz revelación: Liset Schonfeld Gassmann (Nico está presente y Pinocho)
Actor de reparto: Máximo Korb Sack (Nico está presente y Casting de telenovelas)
Actriz de reparto: Jessica Exner (Residencia de señoritas)
Actor protagónico: José Prinsich (Residencia de señoritas)
Actriz protagónica: Claudia Kemerer (Residencia de señoritas)
Reconocimiento a la trayectoria artística: Norma Britos
Homenajes: Rubelinda Zamero, Lidia Larrechart, Daniel Mérnez, Dora Albornoz, Ulises Daniel Ferrero y Lali Mainardi.
Premios generales
-
Actor revelación: Nahuel Espinosa (Las historias de Chacho, Paraná)
Actriz revelación: Patricia Castillo (Convención de mucamos, Ramírez)
Revelación en dirección: Ezequiel Buch (Convención de mucamos y La moribunda, Ramírez)
Actor de reparto: Dimas Santillán (Las historias de Chacho y Los dos demonios, Paraná)
Actriz de reparto: Clarisa Benetti (Estación Curupí, Paraná)
Actor protagónico: Mariano Rubiolo (El Niño Salvaje, Santa Fe)
Actriz protagónica: Mona Gastiasoro (La Sillita, diario de una chiruza, Concepción del Uruguay)
Mejor espectáculo para las infancias: Caperucita y el Lobo Eusebio (Nogoyá)
Mejor dirección: Lucas Rusciti (Gaznápiro, un espectáculo simplón, Santa Fe)
Mejor obra: Gaznápiro, un espectáculo simplón (Santa Fe)
Reconocimiento a la trayectoria artística: Virginia Lago