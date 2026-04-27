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Multitudinario recital de Don Osvaldo en la Estación Belgrano

El sábado, la Estación Belgrano reunió a una multitud para el regreso de Don Osvaldo a la ciudad. Hubo púbico de todo el centro y este del país

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

27 de abril 2026 · 14:17hs
Multitudinario recital de Don Osvaldo en la Estación Belgrano

Florencia Lorenzon
Multitudinario recital de Don Osvaldo en la Estación Belgrano

Florencia Lorenzon
Multitudinario recital de Don Osvaldo en la Estación Belgrano

Florencia Lorenzon

El sábado 25 de abril, la Estación Belgrano reunió a una multitud para el regreso de Don Osvaldo a la ciudad. Con un espacio colmado y público llegado desde distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes, el recital fue una de las convocatorias más fuertes del mes en la región.

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El grupo encabezado por Patricio Fontanet sostuvo durante la noche un repertorio centrado en su material más reciente, con varias canciones de Flor de Ceibo (2022), aunque también hubo lugar para temas que mantienen un vínculo directo con su público, como “9 de julio” y “Creo”.

La presentación se inscribió en la serie de shows que la banda viene realizando en distintos puntos del país, en un recorrido que reafirma una convocatoria constante y un lazo vigente con su público fiel. En Santa Fe, ese vínculo volvió a expresarse con claridad frente al cariño de miles de fanáticos que colmaron la Estación Belgrano y acompañaron la jornada completa desde temprano con calor, frío, viento y lluvia: porque hubo de todo.

Don Osvaldo, santa fe 2026 (2)

Don Osvaldo representa la continuidad del camino musical de Fontanet tras su etapa en Callejeros, formación que lideró hasta 2010. Luego impulsó el proyecto Casi Justicia Social, que desde septiembre de 2014 adoptó su nombre actual.

A lo largo de su trayectoria, la banda editó los discos Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019) y Flor de Ceibo (2022), además del DVD Zona Liberada (2025). Ese recorrido se marca un repertorio que articula nuevas composiciones con canciones que forman parte de su historia reciente, en un formato de show que sostiene identidad propia y una relación directa con el público.

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Don Osvaldo Belgrano Santa Fe recital
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