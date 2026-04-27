Sudáfrica fue superior y venció 48-21 a Los Pumitas en el debut del Rugby Championship M20; Argentina mejoró en el segundo tiempo y ya piensa en Nueva Zelanda.

Sudáfrica fue superior y venció 48-21 a Los Pumitas en el debut del Rugby Championship M20.

En el arranque del Rugby Championship M20, Sudáfrica fue ampliamente superior y venció 48-21 a Los Pumitas en el Nelson Mandela Bay Stadium . El conjunto local impuso condiciones desde el inicio con un primer tiempo arrollador, alcanzando una ventaja de 36-0 gracias a su potencia física, velocidad en las transiciones y gran efectividad ofensiva.

El partido comenzó con impacto inmediato de los Babyboks. Apenas en el primer minuto, el centro Ethan Adams quebró la defensa argentina y apoyó el primer try del encuentro. La superioridad sudafricana continuó con un dominio territorial y de contacto que se tradujo rápidamente en más conquistas: Hendré Schoeman amplió la diferencia y luego el apertura Yaqeen Ahmed se destacó no solo por su conducción sino también por su precisión en la definición y en las conversiones.

Sudáfrica presentó su equipo para el debut ante Los Pumitas en el Rugby Championship M20

Los Pumitas reaccionaron en el complemento pero no alcanzó ante la superioridad local

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La presión constante de los locales desbordó a la defensa argentina, que no logró contener las embestidas ni establecer continuidad con la pelota. Antes del cierre de la primera mitad, Sudáfrica ya había apoyado en seis oportunidades, incluyendo un doblete del wing Jack Benade, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro por su velocidad y capacidad de definición.

Con el 36-0 parcial al descanso, el desarrollo del partido parecía prácticamente sentenciado. Sin embargo, en el complemento Los Pumitas mostraron una mejor versión, más ordenada y con mayor presencia ofensiva.

En la segunda mitad, Sudáfrica mantuvo el control y amplió la ventaja con un nuevo try de Oliver Reid, pero bajó el ritmo respecto del inicio. Ese contexto permitió que Argentina encontrara espacios y comenzara a construir sus mejores momentos del partido.

El primer descuento argentino llegó a través de Federico Torre, quien aprovechó una de las pocas situaciones claras generadas por el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda. Más tarde, el capitán Tomás Dande apoyó el segundo try Albiceleste tras una destacada acción colectiva, en la que logró superar varias marcas para concretar la jugada en el ingoal sudafricano.

En la última acción del encuentro, nuevamente Federico Torre llegó al try para sellar el 48-21 definitivo. En todas las conquistas argentinas, Manuel Giannantonio aportó efectividad con las conversiones, siendo uno de los puntos altos del conjunto nacional.

Más allá del resultado, el encuentro dejó en evidencia la diferencia física y de ritmo que Sudáfrica logró imponer en la primera parte, lo que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido. Argentina, en cambio, logró una reacción en el complemento que le permitió cerrar el marcador con tres tries y algunas señales positivas de cara a lo que viene.

El debut de Los Pumitas en el certamen se dio con una formación integrada por jugadores de distintos puntos del país, con Tomás Dande como capitán, acompañado por nombres como Manuel Giannantonio, Basilio Cañas e Ignacio Zabella en la conducción del juego.

Con esta derrota inicial, el seleccionado argentino buscará recuperación en su próximo compromiso, que será nada menos que ante Nueva Zelanda. El duelo está programado para el domingo 3 de mayo a las 9 (hora argentina), nuevamente en el Nelson Mandela Bay Stadium, donde Los Pumitas intentarán ajustar detalles y mejorar su rendimiento ante otro de los grandes candidatos del torneo.

Los Junior All Blacks vencieron a Australia en un debut intenso del Rugby Championship M20

En un encuentro vibrante y de alto voltaje, Nueva Zelanda y Australia (campeones y escoltas del Rugby Championship M20 2025) dieron inicio a la nueva edición del torneo con un partido que terminó 34-29 a favor de los Junior All Blacks. El duelo, disputado con gran intensidad, ofreció alternancia en el dominio, buen juego ofensivo y un cierre marcado por la eficacia defensiva neozelandesa.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron intenciones de protagonismo ofensivo, generando un espectáculo dinámico y de ida y vuelta. Sin embargo, fueron los de negro quienes golpearon primero, con una gran acción del fullback Cohen Norrie, que rompió la defensa australiana tras un tackle y apoyó el primer try del encuentro.

La respuesta de los Junior Wallabies no tardó en llegar. Aprovechando un line-out cerca del ingoal rival, el pack australiano impuso su potencia y permitió la conquista del tercera línea Marshall Le Maitre, igualando el marcador. A partir de allí, Australia tomó el control del ritmo del partido, mostrando mayor claridad en ataque.

Pese al dominio australiano, la efectividad neozelandesa volvió a aparecer con el try del pilar Henry Stuart, que devolvió la ventaja a los suyos. No obstante, los Junior Wallabies mantuvieron su identidad de juego dinámico y fluido, cerrando una primera mitad sólida con tries de Taione Taka y Finn Mackay, para irse al descanso con una ventaja de 24-12.

En el complemento, Norrie volvió a marcar diferencias con una acción individual similar a la de su primer try, acercando a Nueva Zelanda en el marcador. El impulso se consolidó cuando los Junior All Blacks dominaron territorialmente los primeros quince minutos del segundo tiempo, momento en el que Australia sufrió un duro golpe con la tarjeta roja a Cooper Watters, quedando con un jugador menos.

A pesar de la inferioridad numérica, Australia reaccionó con carácter y encontró un nuevo try a través del centro Leo Jaques, manteniéndose en partido. Sin embargo, el desarrollo volvió a complicarse para los oceánicos con la amonestación del medio scrum Angus Grover, lo que dejó a su equipo con dos hombres menos durante un tramo clave.

Ese momento fue aprovechado por Nueva Zelanda, que mostró su jerarquía y dio vuelta el resultado en pocos minutos con las conquistas del capitán Haki Wiseman, el tercera línea Caleb Woodley y el ingresado Logan Williams, estableciendo el 34-29 parcial.

En los minutos finales, ya con igualdad numérica nuevamente, los Junior Wallabies intentaron recuperar la iniciativa y dominar la posesión, pero se encontraron con una defensa neozelandesa firme y ordenada, que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Así, los Junior All Blacks celebraron un debut ajustado pero efectivo, en un encuentro que dejó en claro la paridad y la intensidad que promete esta nueva edición del Rugby Championship M20.