Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La derrota de Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar en el Federal A derivó en la salida de Juan Monge como entrenador del equipo de Concepción del Uruguay. 27 de abril 2026 · 13:06hs

Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

La derrota sufrida el domingo por Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar por el Torneo Federal A tuvo consecuencias inmediatas para el equipo de Concepción del Uruguay. Luego del encuentro, el club se quedó sin entrenador, ya que Juan Monge no continuará al frente del plantel mens-sana.

Durante la noche, la comisión directiva emitió un comunicado oficial en el que se informó la decisión, tomada de común acuerdo entre ambas partes.

Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada

LEER MÁS: Federal A: debut con derrota para Gimnasia de Concepción del Uruguay en Ramallo Fin de ciclo: Juan Monge dejó Gimnasia y Esgrima Embed En el mismo, la institución expresó: "Agradecemos sinceramente a Juan y destacamos su compromiso, su dedicación y su amor por esta camiseta desde el primer día y eso no se olvida. Le deseamos la mejor de lo que viene dentro y fuera del fútbol. Gimnasia es su casa y siempre será bienvenido".