La derrota sufrida el domingo por Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar por el Torneo Federal A tuvo consecuencias inmediatas para el equipo de Concepción del Uruguay. Luego del encuentro, el club se quedó sin entrenador, ya que Juan Monge no continuará al frente del plantel mens-sana.
Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima
La derrota de Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar en el Federal A derivó en la salida de Juan Monge como entrenador del equipo de Concepción del Uruguay.
27 de abril 2026 · 13:06hs
Durante la noche, la comisión directiva emitió un comunicado oficial en el que se informó la decisión, tomada de común acuerdo entre ambas partes.
LEER MÁS: Federal A: debut con derrota para Gimnasia de Concepción del Uruguay en Ramallo
Fin de ciclo: Juan Monge dejó Gimnasia y Esgrima
En el mismo, la institución expresó: "Agradecemos sinceramente a Juan y destacamos su compromiso, su dedicación y su amor por esta camiseta desde el primer día y eso no se olvida. Le deseamos la mejor de lo que viene dentro y fuera del fútbol. Gimnasia es su casa y siempre será bienvenido".