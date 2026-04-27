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Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

La derrota de Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar en el Federal A derivó en la salida de Juan Monge como entrenador del equipo de Concepción del Uruguay.

27 de abril 2026 · 13:06hs
Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Juan Monge dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

La derrota sufrida el domingo por Gimnasia y Esgrima ante Atlético Escobar por el Torneo Federal A tuvo consecuencias inmediatas para el equipo de Concepción del Uruguay. Luego del encuentro, el club se quedó sin entrenador, ya que Juan Monge no continuará al frente del plantel mens-sana.

Durante la noche, la comisión directiva emitió un comunicado oficial en el que se informó la decisión, tomada de común acuerdo entre ambas partes.

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En el mismo, la institución expresó: "Agradecemos sinceramente a Juan y destacamos su compromiso, su dedicación y su amor por esta camiseta desde el primer día y eso no se olvida. Le deseamos la mejor de lo que viene dentro y fuera del fútbol. Gimnasia es su casa y siempre será bienvenido".

Juan Monge Entrenador Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay
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