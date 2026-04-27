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Gualeguaychú renovó su reclamo ambiental

Ambientalistas y vecinos renovaron su reclamo ambiental con multitudinaria marcha al puente internacional en Gualeguaychú en defensa del río Uruguay

27 de abril 2026 · 12:30hs
Ambientalistas y vecinos renovaron su reclamo ambiental con multitudinaria marcha al puente internacional en Gualeguaychú en defensa del río Uruguay

Ambientalistas y vecinos renovaron su reclamo ambiental con multitudinaria marcha al puente internacional en Gualeguaychú en defensa del río Uruguay

Vecinos y organizaciones ambientalistas se movilizaron este domingo 26 de abril en una nueva jornada de protesta en defensa del río Uruguay. La convocatoria, que consistió en una tradicional caravana desde Arroyo Verde hasta el Puente Internacional General San Martín, tuvo como objetivo central denunciar la contaminación industrial y exigir políticas públicas para la preservación de los recursos naturales.

La actividad, impulsada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, incluyó un acto central sobre el tendido vial donde se leyó una proclama reafirmando el histórico rechazo a la actividad de la pastera UPM y advirtiendo sobre el avance de nuevos proyectos industriales en la región.

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Bajo los lemas "¡El río no se negocia!" y "¡La salud no se negocia!", los manifestantes destacaron que la lucha persiste a pesar del paso del tiempo y los cambios de gobierno.

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La irrisoria multa a UPM por el derrame de 6.000 litros de ácido sulfúrico en el Río Uruguay.

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Demandas y preocupaciones centrales

En el documento leído durante el acto, la Asamblea remarcó la urgencia de establecer controles "reales y transparentes" sobre los vuelcos de efluentes al río. Entre los puntos específicos del reclamo, se destacó la necesidad de instalar sistemas de monitoreo de calidad del aire en Gualeguaychú y se manifestó una fuerte preocupación por el proyecto de la planta de HIF Global en Paysandú, Uruguay, frente a la costa de Colón.

Según los ambientalistas, esta nueva iniciativa industrial se ha impulsado sin información clara hacia las comunidades afectadas y sin cumplir con el Estatuto del Río Uruguay. "Nos convoca la urgencia y la responsabilidad hacia el futuro. Sin agua no hay vida", expresaron los manifestantes en la proclama, subrayando que el estudio de impacto ambiental del nuevo proyecto no detalla adecuadamente las consecuencias para la región.

Asamblea Ambiental Gualeguaychú río Uruguay contaminación

Alcance regional de la movilización

La jornada de protesta no se limitó a Gualeguaychú. De manera simultánea, se registraron acciones de visibilización en el Puente Internacional Artigas (que une Colón con Paysandú) y en la ciudad de Concordia, consolidando un "grito colectivo" que recorrió toda la costa entrerriana.La movilización concluyó con un llamado a mantener el estado de alerta y movilización permanente para garantizar que ninguna industria ponga en riesgo la salud de las comunidades ni la integridad del ecosistema del río Uruguay.

Gualeguaychú Reclamo Contaminación río Uruguay
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