Pasos de fe: San José Obrero será homenajeado con una caminata de 18 kilómetros

La parroquia de Oro Verde invita a los peregrinos a partir desde la capilla San José a las 6:30 para recorrer caminos rurales y la Ruta 11

En el marco del Día del Trabajador la parroquia de Oro Verde invita a participar de una nueva peregrinación en honor a San José, considerado modelo de hombre justo y trabajador. La actividad se realizará el próximo viernes 1 de mayo y tendrá como punto de partida la Capilla San José de Aldea Brasilera, a las 6:30. Desde allí, los peregrinos iniciarán una caminata de aproximadamente 18 kilómetros.

El recorrido continuará por la Ruta 11 hacia Colonia Ensayo, seguirá hasta Casa Lamy y luego se internará por caminos rurales, pasando por Tezanos Pinto, hasta llegar a la Capilla San José y Santa Rosa de Lima, en Villa Fontana.

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“Una vez más, la invitación está abierta: ponerse en camino, con el corazón dispuesto, y dejarse encontrar por Dios en cada paso”, señalaron desde la parroquia de Oro Verde, organizadores junto al grupo de retiro de Hombres San José.

Misa y recomendaciones

La caminata demandará unas cinco horas y culminará con la celebración de la Santa Misa alrededor de las 11:30, como momento central de la jornada.

Procesión San José Día del Trabajador (2)

La peregrinación es abierta a mayores de 18 años. También podrán participar menores, siempre que estén acompañados por un adulto responsable.

Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminatas largas, botella de agua, protector solar y gorra. Además, se contará con vehículos de apoyo para asistir a quienes lo necesiten durante el trayecto.

En caso de mal tiempo o lluvias, la peregrinación será suspendida, aunque la misa se celebrará igualmente a las 11. La organización pidió mantenerse atentos a las redes sociales de la parroquia ante posibles actualizaciones.