Villa Urquiza: la nueva residencia de la Escuela Agrotécnica estaría terminada para junio

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen confirmó que la obra, con capacidad para 90 estudiantes, se encuentra en pleno desarrollo

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, y la agenda incluyó obras viales, sanitarias y educativas, entre otras cuestiones.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, y la agenda incluyó obras viales, sanitarias y educativas, entre otras cuestiones.

La reunión se hizo en Casa de Gobierno este lunes, y el presidente comunal valoró "la permanente disposición del gobernador Frigerio para recibir, analizar y resolver las inquietudes y los problemas que cada municipio tiene", y detalló que "hay varias cuestiones en carpeta que se vienen tratando de resolver, entre ellas, la continuación de la red cloacal de la localidad, algunos caminos que no se ha terminado el tema de los consorcios con Vialidad".

Frigerio Tennen Villa Urquiza El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, y la agenda incluyó obras viales, sanitarias y educativas, entre otras cuestiones.

Turismo

Habló también de "un calendario también de actividades turísticas que lo estamos organizando junto con las demás localidades porque los eventos y las actividades, sean culturales, deportivas o tradicionales hay que coordinarlo con otras localidades. En eso estuvimos de acuerdo y tiene todo el apoyo para llevarse adelante".

Residencia mixta

Se refirió luego a los trabajos que se están concluyendo en la residencia estudiantil de la escuela agrotécnica N° 39. "Será mixta para alrededor de 90 estudiantes. Esa obra está en pleno desarrollo y entendemos, por lo que me dijo el gobernador, que fines de mayo y mediados de junio estaría terminándose".

Por último, Tennen detalló que se hizo "un análisis de todas las actividades que nosotros estamos llevando a cabo, y el gobernador manifestó su apoyo en todo lo que sea para el desarrollo y el mejoramiento de la de la comunidad que representamos", concluyó.