El buque científico monitorea el Parque provincial Islas y Canales Verdes

El buque científico SPA-1 Dr. Luis Federico Leloir, de la Prefectura Naval Argentina, inició el monitoreo de aguas en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. La misión, que se extenderá hasta el miércoles 28, relevará datos biológicos y fisicoquímicos para evaluar la calidad ambiental de este ecosistema protegido.

Esta campaña se alinea con la agenda de desarrollo productivo sostenible del Gobierno de Entre Ríos. La articulación entre el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente; la Prefectura Naval Argentina y la intendencia del parque provincial asegura una vigilancia ambiental constante sobre el río Uruguay.

Foto I Canales

Las tareas en territorio están al mando del capitán Guillermo Marino Sosa y del prefecto Daniel Balsamello, responsable de la campaña científica. Durante la navegación, el equipo técnico realiza la recolección de muestras de agua y zooplancton, las cuales son analizadas de manera inmediata en el laboratorio de alta complejidad que posee el buque. Estos estudios permiten obtener un diagnóstico preciso sobre el estado de la biodiversidad acuática y la dinámica de los nutrientes en el tramo inferior del río Uruguay.

El intendente del parque provincial, Alberto Zapata, junto al cuerpo de guardaparques, participó de la jornada inaugural y coordinó la logística de asistencia que se brindará a la tripulación durante los próximos días.

Al respecto, Zapata destacó la importancia estratégica de contar con tecnología de punta para la gestión del área protegida: "La presencia del buque Leloir es fundamental para profundizar el conocimiento científico sobre nuestros recursos naturales. Este monitoreo nos brinda datos objetivos que son la base para tomar decisiones de gestión correctas en el parque. Desde la intendencia y el cuerpo de guardaparques estamos acompañando cada jornada, facilitando la navegación por los canales y aportando el conocimiento territorial necesario para que el muestreo sea representativo de la riqueza biológica de nuestras islas".