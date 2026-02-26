Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

El puntapié inicial del Torneo Apertura del futsal paranaense se producirá el viernes con la disputa de dos juegos. Competirán 108 equipos en todos los niveles

La temporada 2026 de la Asociación Paranaense de Futsal (APFS) comenzará este fin de semana con el desarrollo del Torneo Apertura, en todos sus niveles. El puntapié inicial se producirá este viernes con la disputa de dos encuentros correspondiente a la categoría elite masculina.

Los equipos calentaron los motores en la tradicional Copa Pingüina, el torneo de Verano que organiza el Atlético Neuquén Club. Español se coronó campeón en la rama masculina. El certamen femenino fue conquistado por Mariano Femenino. Mientras que la divisional C20 fue obtenido por el Pingüino.

En el primer semestre de actividad competirán 108 equipos entre las divisiones formativas y el máximo nivel. Las divisiones del semillero salonista serán: C11, C13, C15, C17 y C20. La rama masculina presentará tres niveles en Primera División: Elite, A y B. Mientras que el certamen femenino volverá a contar con un torneo para la división Elite y otro para el ascenso. Además las chicas tendrán una competencia formativa con la división C20, que reemplazará al torneo de la categoría C23.

Entre las novedades figura la ausencia de Camioneros, campeón del Torneo Apertura masculino 2025 y ganador del certamen anual. También desertaron equipos que competían en el ascenso masculino como La Salle, San Benito y Colonia Avellaneda. Tampoco formará parte de la competencia Belgrano Azopardo de Santa Elena, quien integró el torneo Unidad femenino en la pasada temporada.

Los encuentros se disputarán en cuatro sedes. Los escenarios que tendrá actividad cada fin de semana serán el campo de juego ubicado en el complejo Tomas Vieja, la pista de Unión Árabe y las dos canchas ubicadas en las instalaciones del Atlético Neuquén Club. Además se disputarán algunos cotejos en el gimnasio cubierto ubicado en el parque escolar Enrique Berduc.

Los equipos que competirán en el semillero

Los equipos que competirán en el primer certamen de la temporada 2026 de la APFS serán, en categoría C11: Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande, Español, Don Bosco, José Hernández, Mariano Moreno, y Meso futsal de Victoria.

En categoría C13 competirán: Aatra, Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande, Español, Neuquén, Don Bosco, Filial River, José Hernández, Mariano Moreno y Meso futsal de Victoria.

En la división C15 participarán Aatra, Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande, Español, Atlético Neuquén, Don Bosco, Echagüe, José Hernández, Mariano Moreno y Meso Futsal Victoria

El torneo de la división C17 contará con siete elencos: Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande, Español, Atlético Neuquén, Don Bosco, José Hernández y Mariano Moreno.

En la categoría C20 masculina participarán Aatra, Amigueros, Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande, Echagüe, Español A, Español B, Atlético Neuquén, Don Bosco, José Hernández, Mariano Moreno y Atlético Paraná.

Don Bosco Futsal C20 Don Bosco es uno de los clubes formadores del futsal paranaense.

En el máximo nivel del futsal paranaense

Por su parte, la primera edición de la división C20 Femenina reunirá a Español, Atlético Neuquén, Deportivo Máquina, José Hernández, Mariano Moreno y Atlético Paraná.

En Primera División masculina competirán, en categoría Elite, Atlético Bajada Grande, Español A, Español B, Atlético Neuquén Amarillo, Atlético Neuquén Rojo, Don Bosco, José Hernández, Mariano Moreno, Mariano Moreno C y Paraná Green.

De la división A participarán Ciencias Económicas, Español C, Atlético Neuquén C, Don Bosco B, José Hernández Negro, José Hernández C, Atlético Paraná,

Los Toritos y UAP.

El tercer nivel (categoría B) estará conformado por Aatra, Amigueros Verde, Amigueros Amarillo, Avenida Ejercito, Atlético Bajada Grande B, Echagüe, Filial River, Mariano Moreno B, San Martín, Sportivo Urquiza, Los Toritos B y Universitario.

Por su parte, los equipos que competirán en la rama femenina serán, en la división Elite: Ciencias Económicas, Español, Atlético Neuquén, Deportivo Máquina, José Hernández, Mariano Moreno y Atlético Paraná.

En el ascenso femenino competirán: Aatra A, Aatra B, Amigueras, Español B, Filial River, Mariano Moreno B, Atlético Pa- raná, San Martín, Sportivo Urquiza y UAP.

Modalidad de disputa del Torneo Apertura

En los torneos de Primera División los protagonistas se enfrentarán todos contra todos. Al término de la fase regular los dos mejores posicionados avanzarán a semifinales. Quie- nes concluyan entre el tercer y sexto lugar animarán los cruces de cuartos de final a partido de ida y vuelta. El resto disputará copa de plata.