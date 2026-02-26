Uno Entre Rios | La Provincia | Femer

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y dio plazo hasta el 6 de marzo para obtener una nueva. Sin acuerdo, suspenderá la atención a los afiliados.

26 de febrero 2026 · 12:44hs
OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

OSER deberá cubrir en forma gratuita un medicamento esencial para una afiliada con cáncer.

La Federación Médica (Femer) envió una nota dirigida al presidente del OSER, Mariano Gallegos, donde se le informó que el Consejo Directivo resolvió por unanimidad rechazar la propuesta de acuerdo prestacional remitida por la obra social el 23 de este mes. Así lo informó este jueves la entidad que agrupa a los profesionales de la salud.

En la nota, fechada el miércoles 25, el Consejo Directivo de la Federación Médica fijó el 6 de marzo como “plazo improrrogable” para recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. Además, advirtieron que “no es posible sostener indefinidamente esta situación jurídica y económicamente inestable”, que mantiene a los profesionales médicos en la incertidumbre respecto de los valores y los plazos de cobro de las prestaciones que brindan.

El hospital San Martín incorporó por primera vez una camilla de transferencia, con una inversión de $39 milones, para reforzar la bioseguridad en quirófano

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

El ingeniero Javier Macchi, rector electo de la Universidad del Gran Rosario (UGR) para el período 2025 - 2029 y actual presidente de la Fundación del Gran Rosario, visitó Paraná este jueves 26 de febrero para formalizar el acuerdo estratégico con el municipio que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil local.

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

En un comunicado enviado a UNO, advierten también que, de no alcanzarse un acuerdo, a partir de esa fecha se suspenderá la atención a los afiliados de la obra social.

Femer OSER

LEER MÁS: Femer reclama pagos de prestaciones a OSER

Analizada la propuesta y con el objetivo de alcanzar un consenso, desde Femer solicitaron reformular los siguientes puntos:

-Plazo de pago a 30 días de presentada la factura al cobro

-Suprimir la retención del 2% sobre los montos facturados, retención improcedente, sin fundamentos y con destino incierto

-Incluir las normas de trabajo para la correcta aplicación de los nomencladores de prácticas

-Suprimir el último párrafo de la cláusula 2, por resultar de imposible cumplimiento, además de pretender asumir la OSER funciones de control que no le competen

-Los incrementos de aranceles se acordarán entre las partes, trimestralmente y sin sujeción a los resultados de negociaciones que nos son ajenas

-Reconsideración de débitos mal aplicados .

Femer OSER afiliados
Noticias relacionadas
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

la vieja usina abrio la inscripcion a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrira sus puertas el lunes

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Ver comentarios

Lo último

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Ultimo Momento
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Monsón Brizuela como árbitro?

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

Flamengo y Lanús definen la Recopa 2026

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina

La provincia
Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

La Vieja Usina abrió la inscripción a talleres de teatro, canto y bachata

Dejanos tu comentario