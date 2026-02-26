La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y dio plazo hasta el 6 de marzo para obtener una nueva. Sin acuerdo, suspenderá la atención a los afiliados.

La Federación Médica (Femer) envió una nota dirigida al presidente del OSER , Mariano Gallegos, donde se le informó que el Consejo Directivo resolvió por unanimidad rechazar la propuesta de acuerdo prestacional remitida por la obra social el 23 de este mes. Así lo informó este jueves la entidad que agrupa a los profesionales de la salud.

En la nota, fechada el miércoles 25, el Consejo Directivo de la Federación Médica fijó el 6 de marzo como “plazo improrrogable” para recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. Además, advirtieron que “no es posible sostener indefinidamente esta situación jurídica y económicamente inestable”, que mantiene a los profesionales médicos en la incertidumbre respecto de los valores y los plazos de cobro de las prestaciones que brindan.

En un comunicado enviado a UNO, advierten también que, de no alcanzarse un acuerdo, a partir de esa fecha se suspenderá la atención a los afiliados de la obra social.

Analizada la propuesta y con el objetivo de alcanzar un consenso, desde Femer solicitaron reformular los siguientes puntos:

-Plazo de pago a 30 días de presentada la factura al cobro

-Suprimir la retención del 2% sobre los montos facturados, retención improcedente, sin fundamentos y con destino incierto

-Incluir las normas de trabajo para la correcta aplicación de los nomencladores de prácticas

-Suprimir el último párrafo de la cláusula 2, por resultar de imposible cumplimiento, además de pretender asumir la OSER funciones de control que no le competen

-Los incrementos de aranceles se acordarán entre las partes, trimestralmente y sin sujeción a los resultados de negociaciones que nos son ajenas

-Reconsideración de débitos mal aplicados .