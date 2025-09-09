Uno Entre Rios | Escenario | La Vela Puerca

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

La banda uruguaya celebrará 30 años de trayectoria con dos shows en Santa Fe y Rosario. La Vela Puerca vivirá noches llenas de emoción, nostalgia y mucho rock.

9 de septiembre 2025 · 09:57hs
La Vela Puerca, una de las bandas más icónicas del rock en Latinoamérica, se prepara para celebrar su trigésimo aniversario con un regreso muy esperado. Tendrá dos presentaciones en la provincia de Santa Fe: el 27 de septiembre en la capital y el 29 de noviembre en Rosario.

La banda uruguaya se presentará el sábado 27 de septiembre en Lemon Arena (Ruta 168, Santa Fe) y el sábado 29 de noviembre a las 21 llega a Rosario para brindar un show en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. Serán dos fechas significativas para conmemorar tres décadas de historia, música y pasión con sus seguidores. Este show especial será una fiesta única, en la que se podrá disfrutar de los grandes éxitos que marcaron la carrera de La Vela Puerca, una fecha significativa que promete ser histórica para la banda y para todos los que han acompañado su recorrido musical. Una noche llena de emoción, nostalgia y mucho rock.

Último disco de la banda uruguaya

Las emociones no solo pasan por los 30 años que cumplirán este año con la banda, sino que se cumplen 20 años del disco A Contra Luz, uno de los más conmemorativos de la banda. Pasaron dos décadas desde que La Vela Puerca lanzó A Contraluz, el disco que marcó un antes y un después en su historia. Este álbum se destacó por canciones que se convirtieron en himnos de la escena, como “Zafar”, “Va a Escampar” y “Llenos de Magia”. Para celebrar este hito, La Vela Puerca presenta una nueva edición de este disco bajo el nombre de Vivo A Contraluz (2004-2024), un trabajo que ofrece una reinterpretación en vivo de todos los temas originales, pero con la frescura y emoción del presente.

Este nuevo proyecto, que fue dirigido por Lanchoycholo, grabado y producido por Alejandro Vázquez y la propia banda en su estudio "Mi Semilla" en Montevideo, ofrece una experiencia única para los fanáticos. La grabación no solo estará disponible en formato de audio, sino también como un registro audiovisual.

El lanzamiento de Vivo A Contraluz (2004-2024) coincide con un periodo de gran actividad para La Vela Puerca, que sigue llevando su música a escenarios de todo el mundo. Con una gira internacional que los llevó a ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México y más, la banda continúa conectando con sus seguidores, tanto los de siempre como los nuevos.

