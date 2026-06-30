La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos convocó a más de 450 personas en Libertador San Martín

El concierto de la La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos reunió a músicos, coros y solistas en una interpretación de la Sinfonía N° 2 "Canto de Alabanza"

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos reunió a más de 450 personas el sábado por la noche en el Salón de los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín. Con entrada libre y gratuita, el concierto fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto con la casa de estudios y tuvo como obra central la Sinfonía N° 2 "Canto de Alabanza", del compositor alemán Felix Mendelssohn.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación provincial presentó un espectáculo que reunió a cerca de 70 músicos y alrededor de 65 coreutas sobre el escenario. La interpretación contó además con la participación de las sopranos Marisú Pavón y Marina Silva, y del tenor Andrés Mernes.

Más de 130 artistas dieron vida a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la UAP

La propuesta incluyó también la intervención del Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y del Coro de la Universidad Adventista del Plata, conducido por Denny Luz. La participación conjunta de ambas agrupaciones permitió abordar una de las obras corales más importantes del repertorio de Mendelssohn.

La directora de Cultura de la UAP, Sofía Albarenque, destacó la importancia de recibir una producción de estas características y señaló que la organización implicó un importante trabajo logístico. Asimismo, valoró la posibilidad de que la Orquesta Sinfónica Provincial continúe presentándose en distintas localidades entrerrianas para acercar la música académica a nuevos públicos.

Por su parte, Denny Luz resaltó la experiencia de trabajar junto al Coro Cantus Firmus y la Orquesta Sinfónica. El director explicó que ambos coros prepararon la obra por separado y luego unificaron los ensayos, un proceso que permitió construir una interpretación conjunta de gran escala. También expresó su deseo de que este tipo de colaboraciones pueda repetirse en el futuro.

El entusiasmo también se reflejó entre quienes asistieron al concierto. María Teresa, quien viajó desde Paraná para acompañar a familiares integrantes del Coro de la Asociación Verdiana, destacó el compromiso de los artistas y la emoción que transmite una producción de estas características. En tanto, Claudia, vecina de Libertador San Martín y madre de un estudiante de la UAP, valoró tanto el nivel de la Orquesta Sinfónica como la calidad de las agrupaciones corales que participaron del espectáculo.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos continuará su temporada el próximo 25 de julio a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En esa oportunidad interpretará un programa dedicado a compositores franceses, con obras de Claude Debussy y Héctor Berlioz, en otra presentación organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.