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Hace 96 años aparecía Betty Boop por primera vez

Un 9 de agosto de 1930, Betty Boop apareció por primera vez en la pantalla. Fue en el cortometraje Dizzy Dishes, producido por Fleischer Studios

9 de agosto 2026 · 12:15hs
Hace 96 años aparecía Betty Boop por primera vez

Hace 96 años aparecía Betty Boop por primera vez

Un 9 de agosto de 1930, Betty Boop apareció por primera vez en la pantalla. Fue en el cortometraje Dizzy Dishes, producido por Fleischer Studios. Aunque aquella primera versión era bastante diferente de la que el mundo conocería después, allí comenzaba la historia de uno de los personajes más reconocibles de la animación.

Betty Boop cumple 96 años: la historia del personaje que se convirtió en un ícono

Hay personajes que atraviesan generaciones y terminan convirtiéndose en algo mucho más grande que una figura de dibujos animados. Betty Boop es uno de ellos. Este domingo 9 de agosto se cumplen 96 años de su primera aparición en pantalla, ocurrida en 1930, en pleno desarrollo de la animación sonora.

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Su debut tuvo lugar en Dizzy Dishes, un cortometraje de la serie Talkartoons, producido por Fleischer Studios. En aquella primera aparición, el personaje todavía no tenía el aspecto humano que se haría famoso años más tarde. Era una figura con características similares a las de un perro, con orejas largas y una apariencia que todavía estaba en proceso de construcción.

Tampoco se llamaba Betty Boop. Su diseño y personalidad fueron cambiando progresivamente hasta convertirse en la joven de grandes ojos, vestido corto, ligas y voz característica que quedó grabada en la memoria colectiva.

El personaje fue creado dentro del universo de los estudios Fleischer, responsables también de algunas de las producciones animadas más importantes de las primeras décadas del siglo XX. Con el paso de los años, Betty Boop comenzó a ocupar un lugar central en sus propios cortometrajes y se transformó en una de las primeras grandes estrellas femeninas de la animación.

Su imagen estaba asociada al jazz, la música, el humor y una estética que jugaba con la sensualidad y la irreverencia. En una época en la que la animación todavía estaba construyendo su propio lenguaje, Betty Boop rompió con varios de los modelos de personajes femeninos que predominaban hasta entonces.

Su popularidad fue enorme durante la década de 1930. Sin embargo, los cambios en las normas de censura de Hollywood obligaron a modificar progresivamente su apariencia y personalidad. El personaje perdió parte de su espíritu más provocador y comenzó a ser presentado de una manera más recatada.

Betty Boop sobrevivió al paso del tiempo

Décadas después de sus primeras apariciones, su rostro continúa siendo reconocible en todo el mundo. Su figura aparece en productos, ilustraciones, prendas, objetos de colección y distintas expresiones de la cultura popular. Más que un personaje de dibujos animados, se convirtió en una imagen asociada a una época y a una determinada manera de entender la cultura pop.

Su historia también permite mirar hacia los primeros años de la animación comercial, cuando los estudios experimentaban con el sonido, la música y nuevas formas de narrar. Betty Boop nació en ese contexto y terminó convirtiéndose en uno de sus símbolos más perdurables.

Hoy, 9 de agosto, la fecha permite volver a aquella primera aparición de 1930 y recordar que los grandes íconos culturales muchas veces comienzan de maneras inesperadas. La primera Betty Boop todavía no era exactamente Betty Boop.

Pero ya estaba allí el comienzo de una historia que, 96 años después, todavía forma parte de la cultura popular.

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Betty Boop historia íconos
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