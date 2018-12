La payasa Campanita aterriza en Paraná con "¡Catapum!"

El Circo de Campanita realizará en Paraná el estreno de su nueva obra ¡Catapum! En este espectáculo, la payasa Campanita invita a grandes y chicos a jugar, divertirse y asombrarse para pasar un momento inolvidable. La cita será sábado 8 de diciembre a las 18.30, en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171).

La inquieta y alocada Campanita trae a la pista un espectáculo lleno de emociones, donde el humor y las destrezas se combinan para hacer posible lo imposible. Dentro del espectáculo se incluyen técnicas de circo como el equilibrio sobre y con objetos, manipulación, malabares y clown en un espectáculo interactivo para toda la familia.

"¡Catapum! es una sucesión de números, como en el circo tradicional. No se cuenta una historia, sino que te transporta al mundo circense mediante números hilados con música. Trabajo mucho con la improvisación de lo que está sucediendo en el momento con el público; el ida y vuelta es para mí muy interesante, no hay una cuarta pared como en el teatro, sino que trabajo mucho con la técnica de clown para resolver diferentes situaciones y manejarme de acuerdo con las respuestas del público", dijo a Escenario Camila González, el alter ego de Campanita, y detalló que su nuevo espectáculo tiene números de malabares, de swing, de equilibrio y juegos con luces.

Camila es una artista santafesina que desde hace 18 años está radicada en Capital Federal. En su ciudad hizo sus experiencias iniciáticas en teatro, circo y murga.

"Empecé a ser payasa hace 20 años, no fue algo premeditado, sino que se fue dando así. Este mundo me sorprendió y me abrió muchas puertas. Se fue dando y hoy es mi medio de vida, no lo dejaría de hacer. No es un trabajo, es una manera de ser y de vivir, que me transforma todo el tiempo", señaló, y luego añadió: "Antes trabajaba en una compañía y después decidí trabajar sola. Hace 12 años que salgo sola a la pista y así nació El Circo de Campanita".

Sus primeros maestros en el arte del circo fueron Mario Pérez y Pablo Acosta; de los que aprendió de malabares, zancos, equilibrio, acrobacias y, especialmente, a amar su profesión. Así recorrió varias escuelas de circo y centros culturales. Formó parte de la Compañía del Dr. Siniestro Cicuta, alias Circo Cicuta, presentando espectáculos como 12000 maneras de caerse de espaldas, Circo en el aire, Rompecabezas y Libro de piratas.

En la fan page de Campanita, Camila cita al payaso ruso, Slava Polunin, un artista que representa a lo mejor de la sofisticada tradición payasa: "Los payasos no trabajamos para hacer reír sino para vivir en alegría".

En este sentido, y siguiendo la filosofía del mundialmente reconocido artista soviético, Camila manifestó: "Lo que trato de generar cuando salgo a la pista es que por un momento, lo que dure el espectáculo, todos podamos disfrutar y que los grandes se saquen por un rato todas las cargas. Que sientan el mismo disfrute que cuando eran chicos, que era un tiempo hermoso en el que se dedicaban a jugar. La idea es que no se pierdan nunca las ganas de jugar. Creo profundamente que el arte del payaso puede transformar, aunque sea por un rato, la vida de alguien a través de la risa y la alegría".

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a precios populares en la disquería ubicada en San Martín esquina 25 de Junio, Paraná.