La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un convierto cinematográfico el sábado 11 de abril a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos propone una noche con grandes bandas sonoras del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá el concierto Sinfonismo Clásico Cinematográfico el sábado 11 de abril a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia, cuenta con el auspicio de IAPSER Seguros y tiene entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el programa propone un recorrido por cuatro obras emblemáticas del cine universal llevadas al formato sinfónico. El repertorio incluye piezas de El halcón de los mares, Ben-Hur, Psicosis y El Gatopardo, con música de Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann y Nino Rota, respectivamente.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos propone una noche con grandes bandas sonoras del cine

La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

Un puente entre el cine y la música sinfónica

La propuesta reúne composiciones que marcaron una época en la historia del cine. El halcón de los mares (1940), dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Errol Flynn, se destacó por su despliegue técnico y por una partitura que trasladó elementos de la ópera europea al lenguaje de Hollywood.

En Ben-Hur (1959), dirigida por William Wyler, la música de Rózsa acompañó una de las producciones más ambiciosas de su tiempo. La película alcanzó 11 premios Óscar y su banda sonora se convirtió en una de las más extensas del cine.

Por su parte, Psicosis (1960), de Alfred Hitchcock, introdujo una estética sonora particular. Herrmann utilizó exclusivamente cuerdas para construir una atmósfera tensa y cortante, que se volvió una referencia del género.

psicosis

El recorrido se completa con El Gatopardo (1963), dirigida por Luchino Visconti, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. La música de Rota aporta una impronta sinfónica marcada por la elegancia, con un vals que acompaña una de las escenas más recordadas del film.

El gato pardo

Próximo concierto

El siguiente concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 18 de abril a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, también bajo la dirección de Gorelik. El programa incluirá el estreno en la provincia de Petrouchka, de Igor Stravinsky, junto con la obertura de Los maestros cantores, de Richard Wagner.