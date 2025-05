La noche mágica de Lali en Vélez: amor música y política

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali)

El setlist de 33 canciones navegó por sus hits más destacados, algunos de sus inicios y otros de su sexto y último álbum "No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama", que combina los sonidos de su clásico pop con una onda rockera y fuerte.

Con más de cinco cambios de vestuario, 16 bailarines en escenario, invitados de lujo como Miranda y Joaquín Levinton, 11 instrumentistas y la presentación de 16 drags, una Lali emotiva y vulnerable hace historia y demuestra una vez más por qué es la artista pop de Argentina y una de las representaciones más fuertes de la industria musical en América Latina.

El baile por una Lali emotiva, sexy y auténtica

Las luces brillaron y los parlantes oficializaron el comienzo de la noche con el debut en vivo de "Lokura" y "Sexy", ambos de su último álbum, para continuar elevando la energía con "2 son 3", "Tu Novia II", "N5" y "Obsesión". Lejos de sólo brillar con su voz, Lali se destaca por esa firmeza y potencia para bailar y consagrarse como una frontwomen con todas las letras.

El concierto, bajo la producción de Live Dale Play, estuvo dividido en una especie de bloques y cortes de breves intervalos que marcaban un cambio de vestuario y estilo de la presentación. Lali, firme a su esencia divertida, carismática y enérgica, mantuvo a un público de más de 45 mil personas a sus pies de principio a fin. Distintas generaciones, pero la misma densidad de admiración e impacto.

Uno de los highlights de la noche fue con la sorpresiva aparición de Moria Casán en "Quiénes Son?", un tema que reúne a las dos divas en un emblema de empoderamiento, autoestima y liderazgo femenino. La calidad de invitados continuó con Joaquín Levinton para el feat de "Loco Un Poco", para más tarde recibir a Miranda en "Mejor Con Vos" y brindar un golpe representativo del pop nacional, y finalizar los acompañantes con la sumatoria urbana de Taichu en "SOS".

La declaración de una noche a puro pop

Tras un set muy sexy, rockero y atractivo, llegó el momento de los temas emotivos y profundos con "Boomerang" e "Incondicional", donde la destacada artista se quebró, emocionó y lloró ante todo un estadio que continuaba gritando por su nombre y expresando su amor. El momento más esperado por casi todos sus fanáticos fue la presentación de "Ego", del álbum "Soy" de 2016, que se consagra como una parada obligatoria en todos sus shows por el significado e impacto que produce en todos sus seguidores.

El escenario se iluminó de colores, de vida y de un mensaje de apoyo para toda la comunidad LGBTIQ+, bajo los sonidos de "Soy", momento donde 16 drags brillaron en la pasarela y marcaron la representación de todo un grupo. Tras más de dos horas y media imparables de música, baile y energía, el concierto llegó a su fin con ciertos guiños hacia Javier Milei, con el plus de antecedecentes por cruces políticos entre el Presidente y la artista, cuando el público comenzó a corear: "Y ya lo ves, el que no salta votó a Milei". Lali dio espacio a ese momento para luego agregar que "no importa a quién votás, sino ser buenas personas", y darle inicio al tema "Fanático", el cuál causó varias polémicas por sus referencias hacia Milei. La noche siguió con un pop bien festivo y manija: "Disciplina", "Plástico", "Fanático" y "No Me Importa", las elegidas como broche de oro.

Con el lanzamiento de "No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama" y el inicio de su tour 2025, que cuenta con más fechas por América Latina y Europa, Lali relizó una expresión artística que combina sus ideales y esencia como cantante pero también como persona. La indiscutible chica pop de Argentina dejó ver todo su abanico de emociones y sentimientos, que la destacan por su autenticidad, humildad y conexión.

Declaración de amor público

Desde sus redes sociales, Rosemblat escribió una sentida crónica que más que un elogio fue una declaración de amor público. En ella, combinó ternura, admiración y una mirada poética sobre la figura de Lali: "En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer".

Y esa mujer, según él, "se llevó todas las virtudes": "La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas". Con esa frase, Rosemblat logró capturar lo que miles de personas vieron en Vélez: una Lali potente, magnética y auténtica. Pero también humana, sensible y profundamente conectada con su gente.

Durante la primera noche en Vélez -la segunda fue este domingo 25 y habrá una tercera fecha en septiembre-, la ex Casi Ángeles ofreció un show tan vibrante como emotivo. Hubo invitados sorpresa como Moria Casán, Miranda!, Joaquín Levinton y Taichu. Pero también hubo espacio para la introspección, especialmente cuando presentó Fanático, el tema donde le responde, sin nombrarlo, al presidente Javier Milei, luego de que la criticara tras su recordado tuit post PASO: "Qué peligroso, qué triste".

"Ser buenas personas parece una boludez y algo tan básico, pero no abunda y a veces se pone de moda ser un sorete", dijo Lali desde el escenario. Y agregó, mirando a su público: "No importa a quién votás. Importa qué clase de persona sos con el otro. El corazón de alguien es lo que importa". Fue uno de los momentos más celebrados de la noche, con ovación y cantos espontáneos desde las tribunas. La música se volvió mensaje. Y la artista, la voz de una generación.

En su propio posteo tras el show, Lali intentó poner en palabras lo vivido: "¿Cómo agradecer tanto amor? Qué inolvidable la noche de anoche. Cuánta euforia. ¡Cuánta alegría!". Pero también habló de un fenómeno que trasciende lo técnico o lo escénico: "A veces lográs tener pequeños destellos de conexión con ESO que no se puede explicar... Son cortos, intensos y únicos. Cuando pasan uno dice 'WOOOW acabo de salir de lo racional y conecté con lo que solo logra la música'".

Y siguió: "Ayer fue permanente. TODO el show estuve flotando en ese lugar mágico. Eso solo pasa cuando todo está dado. Ayer todos queríamos y necesitábamos irnos a ese lugar. ¡Y lo hicimos! Fuimos muy felices". Mientras el público seguía repasando fragmentos del recital, videos virales y coreografías, el posteo de Pedro sumaba miles de likes y comentarios. "No está claro si la cuidamos o si nos cuida o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella", escribió sobre su pareja.

Y cerró con un grito que condensó emoción, orgullo y amor: "Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali". La artista, que alguna vez se definió como "una laburante más del espectáculo", hoy se planta como ícono cultural, capaz de emocionar, entretener y provocar. Y al lado suyo, un compañero que no teme poner en palabras lo que muchos sienten: que ser contemporáneo de Lali, y verla brillar, es un privilegio.