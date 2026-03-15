Murciélagos en Paraná: guardianes nocturnos y claves para una convivencia segura

En Entre Ríos habitan 24 especies de la 73 registradas en el país. Especialista advirtió sobre la importancia de los murciélagos para el ecosistema y brindó detalles del protocolo de exclusión

En Paraná se registraron hasta el momento entre 14 y 15 especies de murciélagos, una cifra significativa para una localidad de su tamaño. En Entre Ríos habitan en total 24 especies de la 73 registradas en el país. A diferencia de los mitos populares, estos animales no son "ratas con alas", sino que evolutivamente están más emparentados con los primates y poseen una gran longevidad, pudiendo vivir entre 20 y 30 años. Murciélago pescador grande, vampiro común, frutero común, moloso pigmeo, moloso pardo de orejas anchas, moloso gris; común, orejón grande; correntino de cola gruesa; el moloso paranaense; el murciélago escarchado grande son algunas de las especies que habitan en nuestra provincia.

Todas las especies presentes en Paraná y el resto de Entre Ríos son insectívoras. Su rol es fundamental para el control de plagas, ya que consumen una enorme cantidad de insectos, incluyendo mosquitos. En la capital provincial, es común encontrarlos en edificios emblemáticos. La Escuela Normal, por ejemplo, alberga una gran colonia de Tadarida brasiliensis, una especie migratoria que suele trasladarse hacia climas más cálidos, como Brasil, durante el otoño e invierno. Otros sitios de refugio conocidos son el Hotel Paraná y el Teatro 3 de Febrero

Romina Pavé, doctora en Ciencias Biológicas, una de las referentes en Entre Ríos del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA) e investigadora adjunta de CONICET en el Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) de Santa Fe. En diálogo con UNO habló sobre la importancia de estos animales para el ecosistema y brindó detalles sobre el protocolo de exclusión.

"Son animales nocturnos a los que les gusta mucho acicalarse, mantenerse limpios y son seres sociales; en las colonias se ayudan mucho y se forman colonias maternales donde se comparten alimentos y cuidan a las crías. Es importante entender que no es un animal que ataca, pero sí se defiende como todo animal si se siente amenazado o si uno lo intenta manipular", indicó la investigadora.

También aportó: "Son animales que tienen una cría por vez o algunas especies pueden tener mellizos, pero más de eso no tienen. Y tienen una vez o dos veces al año. Además, son longevos y, aunque es difícil estudiarlos a largo plazo, se sabe que pueden vivir 20 o 30 años".

Salud y prevención: la importancia de la vacunación

Aunque los murciélagos no atacan y solo muerden como mecanismo de defensa si se los intenta capturar, el principal riesgo sanitario es la rabia.

El virus de la rabia fue registrado en casi todo el mundo y se detecta principalmente en carnívoros silvestres y domésticos como perros, gatos, zorros u otros. La probabilidad de que un murciélago sea portador del virus en estado natural es muy baja, menor al 1%. Un murciélago enfermo de rabia tiene afectado el sistema nervioso por lo que se lo puede ver volando de día y de manera errática. Suele caer al piso y tratar de defenderse si alguien intenta tocarlo, como todo animal silvestre. Por eso es fundamental de ver un murciélago caído, nunca tocarlo directamente, cubrilo con una caja o balde y llamar al centro de zoonosis más cercano.

En este sentido, Pavé insistió en que la recomendación principal es la vacunación anual de perros y gatos. Recalcó que incluso las mascotas que viven en departamentos están expuestas, ya que los murciélagos pueden ingresar accidentalmente a las viviendas por falta de mosquiteros o aberturas mal selladas.

Programa de conservación

El Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA), forma parte e impulsó la creación de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), que hoy incluye programas de conservación en 23 países de América Latina y el Caribe. La misión de RELCOM es garantizar la persistencia de especies y poblaciones saludables y viables de murciélagos en Latinoamérica y el Caribe, y lograr que en todos los países se conozca y aprecie su importancia.

Entre las medidas de conservación impulsadas la red está la creación de un sistema, en donde se designan áreas protegidas incluso en proyectos que trascienden las fronteras de dos o tres países. Las Áreas de Importancia para la Conservación de los Murciélagos y los Sitios de Importancia para la Conservación de los Murciélagos son propuestas por los programas nacionales e involucran los actores locales para lograr el compromiso de la sociedad y el Estado. Actualmente, han sido declaradas más de 100 AICOM’s y SICOM’s en 21 países de América Latina y el Caribe. Argentina es uno de los países que lidera las designaciones, con once AICOM’s y cinco SICOM’s; en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. En nuestro país las designaciones incluyen tanto lugares en buen estado de conservación, ya protegidos como reservas y parques nacionales, como sistemas agrícolas o artificiales en donde habitan grandes colonias de murciélagos.

"El PCMA es el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. Se creó en 2005, durante unas jornadas de mastozoología en Tucumán, donde nos reunimos quienes estudiamos a estos animales y armamos el grupo. Además, formamos parte de una red mucho más grande, la RELCOM, que es la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos", detalló Pavé y añadió: "Nos organizamos a través de delegaciones provinciales. Por mi parte soy la delegada en Entre Ríos, y aquí en Paraná somos unos siete integrantes. Nuestro trabajo se centra principalmente en tres ejes: educación, conservación e investigación. Realizamos muchas actividades de concientización, especialmente en octubre, que es el Mes de los Murciélagos, dando charlas en escuelas o capacitaciones para personal municipal y empresas que están más expuestos al contacto con ellos. También difundimos información científica y recomendaciones a través de nuestras redes sociales, como el Instagram de la delegación", señaló. Aclaró que no son un servicio de control de plagas: "No vamos a las viviendas a sacar a los animales, lo que hacemos es asesorar. Para eso, el PCMA desarrolló un protocolo de exclusión que se puede bajar gratis de nuestra página web. Es una guía paso a paso para que cualquier persona o empresa sepa cómo lograr que los murciélagos salgan de un edificio por sus propios medios, sin manipularlos y, sobre todo, sin matarlos, ya que son fauna silvestre protegida por ley".

Protocolo de exclusión: ¿qué hacer si hay murciélagos en casa?

Desde el PCMA Entre Ríos promueven el uso del protocolo de exclusión que permite que los animales abandonen los edificios por sus propios medios sin sufrir daño.

Para esto es vital seguir estas pautas:

*No matarlos: Son fauna silvestre protegida por leyes nacionales y provinciales

*No manipularlos directamente: si entra uno a la casa, se debe usar un recipiente de plástico o cartón para retirarlo sin tocarlo

*Época adecuada: las tareas de exclusión y sellado de grietas deben realizarse preferentemente entre abril y septiembre de cada año. Al respecto la especialista mencionó que hacerlo durante los meses de cría (verano) provocaría la muerte de los ejemplares jóvenes dentro de las estructuras, generando problemas de olor y posibles focos de infección.

*Sellado: Una vez que los animales salen, es fundamental sellar las entradas (tapacintas, techos o juntas de aire acondicionado) para evitar que regresen.

Para mayor asesoramiento, los interesados pueden consultar las redes sociales de la delegación local en Instagram (@pcma_entrerios), donde se difunden actividades de educación y conservación.