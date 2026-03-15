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River Plate se mide de local con Sarmiento

En la presentación de Coudet en el Monumental, River juega ante el Verde por la fecha 11. Arranca a las 19.45.

15 de marzo 2026 · 08:28hs
Coudet y su primer partido ante la gente de River en el Monumental.

Coudet y su primer partido ante la gente de River en el Monumental.

Este domingo, desde las 19.45, River recibe a Sarmiento por la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, en lo que será el primer partido de Eduardo Coudet en el Monumental. En el debut del Chacho, el Millonario venció 2 a 1 a Huracán, mientras que el Verde viene de conseguir un valioso empate sin goles ante Racing. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Darío Herrera.

River arrancó la era Coudet con el pie derecho: le ganó 2 a 1 a Huracán en un partido que estuvo cargado de polémicas. Con respecto a los últimos partidos de Marcelo Gallardo, se notó un mayor orden defensivo y el equipo tuvo pasajes de tenencia muy sostenidos que convencieron al flamante DT. Igualmente, como dio a entender el Chacho en conferencia de prensa, aún es muy pronto para sacar conclusiones con respecto al funcionamiento de su equipo. Por lo pronto, este triunfo lo dejó quinto en la Zona B, con 14 puntos.

River ganó de visitante en un nuevo ciclo de entrenador.

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En cuanto al once, el entrenador de 51 años sabe que no podrá contar con Facundo Colidio, que vio la roja en el segundo tiempo por un violento encontronazo con Lucas Carrizo. Además, en el cuerpo técnico están pendientes a la evolución de Sebastián Driussi, que ante el Globo se retiró en el entretiempo por una sobrecarga en el pubis (arrastra una pubalgia hace varias semanas). En el caso de que el Gordo no llegue, Joaquín Freitas podría ir desde el arranque.

La otra incógnita pasa por la mediapunta. En el Ducó fue titular Kendry Páez, pero no se descarta la presencia de Juan Fernando Quintero, que entró a patear el primer penal ante el conjunto de Parque Patricios y lo falló.

Sarmiento, por su parte, viene de conseguir cuatro de los últimos seis puntos y se tomó aire en la lucha por no descender. Le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató sin goles ante Racing, ambos en Junín. Con diez puntos, marcha 12° en la Zona B y una victoria en el Monumental lo podría situar dentro de los puestos de clasificación.

Teniendo en cuenta estos resultados, Facundo Sava mantendría la base de los últimos dos partidos para su visita a Núñez. Cabe recordar que en octubre del año pasado el Verde consiguió un triunfo histórico en cancha de River: fue 1 a 0 con gol de Iván Morales tras un grosero error de Franco Armani. Este domingo buscará repetir la hazaña y continuar en la senda positiva.

La posible formación de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Sarmiento vs. River, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Los datos de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

  • Hora: 19.45
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: Monumental.
River Sarmiento Monumental Monumental Chacho Coudet
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