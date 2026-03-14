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Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

El Fortín se afianzó en la cima venciendo por 2-0 al Calamar con ambas hinchadas en Vicente López. Vélez sigue siendo sólido en su juego.

14 de marzo 2026 · 21:21hs
Vélez ganó de visitante. 

Prensa Vélez.

Vélez ganó de visitante. 

Vélez continúa en crecimiento en pleno Torneo Apertura 2026 y este sábado cosechó un sólido triunfo por 2-0 sobre Platense en Vicente López, en donde desató una fiesta con la gente que pudo acompañarlo como visitante. Con los goles al inicio de cada tiempo de Florián Monzón y Lucas Robertone, el primero en su regreso al fútbol argentino -su última conquista había sido hace seis años-, el Fortín se asentó en lo alto del Grupo A en el inicio de la undécima fecha ante un Calamar que también buscaba prenderse y quedó sexto en puertas del clásico.

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