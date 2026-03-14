Vélez celebró ante Platense y se aleja en la punta del Grupo A

Vélez continúa en crecimiento en pleno Torneo Apertura 2026 y este sábado cosechó un sólido triunfo por 2-0 sobre Platense en Vicente López, en donde desató una fiesta con la gente que pudo acompañarlo como visitante. Con los goles al inicio de cada tiempo de Florián Monzón y Lucas Robertone, el primero en su regreso al fútbol argentino -su última conquista había sido hace seis años-, el Fortín se asentó en lo alto del Grupo A en el inicio de la undécima fecha ante un Calamar que también buscaba prenderse y quedó sexto en puertas del clásico.