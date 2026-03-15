Trágico choque frontal en Ruta 127 cerca de Bovril: murieron dos adultos y un menor

Un violento siniestro vial ocurrido en la noche de este sábado por la noche en la Ruta Nacional 127, a la altura de la ciudad de Bovril, dejó como saldo fatal la muerte de tres personas —dos adultos y un menor— que se trasladaban en una camioneta Renault Duster. El hecho generó profunda conmoción en la comunidad local, ya que las víctimas serían integrantes de una familia conocida en la zona.

El accidente se registró en cercanías de la planta de silos ubicada sobre la traza de la Ruta Nacional 127. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta en la que viajaba la familia colisionó de manera frontal contra un camión que circulaba por el mismo corredor vial.

Lo que pasó en Bovril

De acuerdo a la información preliminar brindada por fuentes policiales, en el vehículo de menor porte se trasladaba una familia oriunda de Bovril, integrada por un matrimonio y sus dos hijos. Como consecuencia del fuerte impacto, dos de los ocupantes adultos y uno de los menores perdieron la vida en el lugar del hecho.En tanto, el cuarto ocupante —el otro hijo de la pareja— fue rescatado con vida y trasladado de urgencia hacia un centro de salud de la ciudad de Paraná, donde permanece internado recibiendo asistencia médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el siniestro, personal de la Policía de Entre Ríos llegó rápidamente al lugar para asegurar la zona y coordinar el operativo de emergencia. También trabajaron en el sitio integrantes de Bomberos Voluntarios y equipos sanitarios que asistieron a los involucrados y realizaron las primeras tareas de rescate.Asimismo, especialistas de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque. Las actuaciones se llevan adelante bajo las directivas de la fiscalía de la jurisdicción de La Paz, que dispuso diversas diligencias para esclarecer el hecho.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales y el retiro de las unidades involucradas.El hecho provocó una fuerte consternación en la comunidad de Bovril, donde los ocupantes de la camioneta serían ampliamente conocidos por su vínculo con una empresa local. Vecinos y allegados manifestaron su pesar ante la tragedia que golpea a la ciudad.Mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo el choque, las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución en las rutas de la provincia, especialmente durante la noche y en tramos donde el tránsito pesado es frecuente.