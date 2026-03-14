Un hombre que era buscado en la zona rural de Laguna Larga fue encontrado sin vida. En el mediodía de este sábado finalizó la búsqueda de Chilo Sueldo, quien salió a recorrer un campo en Lucas Sud Segunda el viernes y no regresó a su hogar.
Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay
En el mediodía de este sábado encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en un campo del Departamento Villaguay.
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El hallazgo en un campo del departamento Villaguay
De acuerdo a las primeras versiones, el hombre habría bajado del caballo por alguna razón y fue encontrado sin vida, recostado a un árbol en cercanías del establecimiento “El Norte”.
Personal de la Policía Rural, junto a baqueanos y vecinos se habían sumado a la búsqueda que tuvo un fatal desenlace, mientras se investigan las causas de la muerte.
Aparentemente, de acuerdo a una versión oficial que reprodujo AP Noticias, el hombre se habría sentido mal y descendió del caballo para tratar de recuperarse pero lo sorprendió la muerte, sin poder ser auxiliado.
La noticia causó consternación en la comunidad del distrito y el departamento entre quienes lo conocían y apreciaban.