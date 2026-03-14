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Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay

En el mediodía de este sábado encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en un campo del Departamento Villaguay.

14 de marzo 2026 · 18:30hs
Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay.

Hallaron muerto a un hombre que era buscado en un campo del Departamento Villaguay.

Un hombre que era buscado en la zona rural de Laguna Larga fue encontrado sin vida. En el mediodía de este sábado finalizó la búsqueda de Chilo Sueldo, quien salió a recorrer un campo en Lucas Sud Segunda el viernes y no regresó a su hogar.

LEER MÁS: Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

El hallazgo en un campo del departamento Villaguay

De acuerdo a las primeras versiones, el hombre habría bajado del caballo por alguna razón y fue encontrado sin vida, recostado a un árbol en cercanías del establecimiento “El Norte”.

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Personal de la Policía Rural, junto a baqueanos y vecinos se habían sumado a la búsqueda que tuvo un fatal desenlace, mientras se investigan las causas de la muerte.

Aparentemente, de acuerdo a una versión oficial que reprodujo AP Noticias, el hombre se habría sentido mal y descendió del caballo para tratar de recuperarse pero lo sorprendió la muerte, sin poder ser auxiliado.

La noticia causó consternación en la comunidad del distrito y el departamento entre quienes lo conocían y apreciaban.

Muerto Hombre Campo Departamento Villaguay
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