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Con un Di María clave, Rosario Central venció a Banfield

Central venció por al Taladro por 2-1. Abrió el marcador Mauro Méndez, empató en contra López García y Campaz lo dio vuelta tras una asistencia de Di María.

14 de marzo 2026 · 23:03hs
Central dio vuelta el resutaldo y festejó de local.

Prensa Rosario Central.

Central dio vuelta el resutaldo y festejó de local.

Rosario Central se impuso este sábado de local por 2-1 a Banfield por la fecha 11 del torneo Apertura y en un partido que se disputó en el Gigante de Arroyito. El Talador lo ganaba con un tanto de Mauro Méndez, pero Angel Di María ingresó en el complemento y desde su zurda el Canalla lo dio vuelta: lo empató de cabeza Santiago López García y Jaminton Campaz, por la misma vía, le dio la victoria al local a poco del final.

Lo que dejó la victoria de Rosario Central

En los minutos iniciales, el Canalla se mostró más incisivo como local y creó varias oportunidades ofensivas por la banda izquierda, producto de la velocidad y el desequilibrio de Jáminton Campaz. Aunque el Taladro no ejercía un dominio claro, logró adelantarse en el marcador luego de un centro de Ignacio Abraham y el toque preciso de Mauro Méndez, quien convirtió y aseguró la ventaja a los 35 minutos.

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En la segunda parte, Rosario Central buscó el empate, mantuvo una presión constante y generó varias situaciones de peligro frente a la defensa visitante. La ocasión más clara llegó a los 12 minutos, cuando un centro de Campaz encontró a Alejo Véliz, quien remató de cabeza pero el disparo fue controlado por Facundo Sanguinetti. Posteriormente, ingresó Ángel Di María y se adueño de la cinta de capitán.

Sin embargo, la igualdad se concretó a los 18 minutos tras un envío largo del campeón del mundo y un intento de despeje que terminó en gol en contra de Santiago López García. La entrada de Di María cambió el ritmo del equipo rosarino, que intentaba quedarse con el triunfo en su estadio para acercarse a la cima de la Zona B. Su intervención fue determinante al asistir con un pase contundente a Jáminton Campaz, quien definió de cabeza y estableció el 2-1.

Rosario Central Rosario Taladro
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