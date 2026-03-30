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La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

Las localidades de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull participaron este fin de semana de una nueva edición de La Noche de las Ciudades

30 de marzo 2026 · 13:49hs
La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

Las localidades de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull participaron este fin de semana de una nueva edición de La Noche de las Ciudades, realizada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

La Noche de las Ciudades

La jornada reunió propuestas de música en vivo, danza y emprendimientos, en un espacio que convocó a un importante marco de público. La actividad forma parte de un ciclo federal impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios participantes.

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El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la posibilidad de “compartir un nuevo encuentro con la identidad de cada localidad en un mismo lugar, con entrada libre y gratuita, lo que facilita el intercambio federal y el acceso de la ciudadanía a las distintas propuestas”.

La Noche de las Ciudades integra el programa CUAC! Cultura Activa, una agenda anual de encuentros y ciclos itinerantes que recorre distintos puntos de la provincia con propuestas culturales abiertas a la comunidad.

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La Noche de las Ciudades La Paz Oro Verde Sauce Montrull cultura
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