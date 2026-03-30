La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

Las localidades de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull participaron este fin de semana de una nueva edición de La Noche de las Ciudades

Las localidades de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull participaron este fin de semana de una nueva edición de La Noche de las Ciudades, realizada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

La jornada reunió propuestas de música en vivo, danza y emprendimientos, en un espacio que convocó a un importante marco de público. La actividad forma parte de un ciclo federal impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios participantes.

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la posibilidad de “compartir un nuevo encuentro con la identidad de cada localidad en un mismo lugar, con entrada libre y gratuita, lo que facilita el intercambio federal y el acceso de la ciudadanía a las distintas propuestas”.

La Noche de las Ciudades integra el programa CUAC! Cultura Activa, una agenda anual de encuentros y ciclos itinerantes que recorre distintos puntos de la provincia con propuestas culturales abiertas a la comunidad.