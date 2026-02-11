Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Inauguraran la muestra “La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias” en el Colegio Médico de Gualeguay

11 de febrero 2026 · 12:40hs
La Mitad del Mundo, homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Inauguraran la muestra “La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias” este miércoles 11 a las 10.30, en el Colegio Médico de Gualeguay (Melitón Juárez 171). La actividad es con acceso libre y gratuito.

Mujeres en la ciencia, eje de una muestra en Gualeguay

La propuesta se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y promover la igualdad de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Pasistas y batucadas coparon otra noche de carnaval en La Vieja Usina

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

babasonicos confirmo show en santa fe y presentara su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Durante el acto inaugural se rendirá un homenaje especial a la Dra. Regina Gurovich, primera médica mujer del hospital San Antonio de Gualeguay, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad.

La efeméride busca inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en disciplinas científicas y reconocer el trabajo de quienes han contribuido al avance del conocimiento en distintos campos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de marzo y propone un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje destinado a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

LEER MÁS: Exponen objetos históricos por el aniversario de la Batalla de Caseros

Gualeguay Homenaje Mujeres Ciencia
