"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Inauguraran la muestra “La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias” en el Colegio Médico de Gualeguay

Inauguraran la muestra “La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias” este miércoles 11 a las 10.30, en el Colegio Médico de Gualeguay (Melitón Juárez 171). La actividad es con acceso libre y gratuito.

La propuesta se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia , que se conmemora cada 11 de febrero con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y promover la igualdad de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Mujeres en la ciencia, eje de una muestra en Gualeguay

Durante el acto inaugural se rendirá un homenaje especial a la Dra. Regina Gurovich, primera médica mujer del hospital San Antonio de Gualeguay, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad.

La efeméride busca inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en disciplinas científicas y reconocer el trabajo de quienes han contribuido al avance del conocimiento en distintos campos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de marzo y propone un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje destinado a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.