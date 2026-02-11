Inauguraran la muestra “La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias” este miércoles 11 a las 10.30, en el Colegio Médico de Gualeguay (Melitón Juárez 171). La actividad es con acceso libre y gratuito.
"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay
La propuesta se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y promover la igualdad de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Durante el acto inaugural se rendirá un homenaje especial a la Dra. Regina Gurovich, primera médica mujer del hospital San Antonio de Gualeguay, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad.
La efeméride busca inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en disciplinas científicas y reconocer el trabajo de quienes han contribuido al avance del conocimiento en distintos campos.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de marzo y propone un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje destinado a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.