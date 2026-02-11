Uno Entre Rios | Escenario | Batalla de Caseros

Exponen objetos históricos por el aniversario de la Batalla de Caseros

Bajo el título “Caseros, el comienzo de una nueva Argentina”, el Archivo General de Entre Ríos abrió una muestra conmemorativa en el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros

11 de febrero 2026 · 12:28hs
Bajo el título “Caseros, el comienzo de una nueva Argentina”, el Archivo General de Entre Ríos abrió una muestra conmemorativa en el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros. La propuesta puede visitarse hasta el 6 de marzo, de lunes a viernes de 7.30 a 13, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 222, en Paraná. La entrada es libre y gratuita.

Una mirada documental sobre la Batalla de Caseros

La iniciativa se organiza desde el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia y propone un recorrido por uno de los acontecimientos centrales de la historia nacional y provincial. La Batalla de Caseros marcó el inicio de una nueva etapa política e institucional en la Argentina y abrió el proceso de Organización Nacional.

La exposición reúne reproducciones de la documentación que resguarda el Archivo General de Entre Ríos, junto con registros vinculados a la batalla y a su repercusión pública en la época. También se exhiben objetos históricos, entre ellos balas de cañón del siglo XIX.

Entre las piezas más relevantes se encuentra el Pronunciamiento, documento fundamental que dio inicio al proceso de Organización Nacional y que constituye uno de los hitos institucionales más importantes del período.

El acto de inauguración contó con la participación de autoridades provinciales y coordinadores de museos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, quienes acompañaron la apertura de esta propuesta destinada a acercar el patrimonio documental a la comunidad.

La muestra invita a revisar un momento clave del pasado argentino a través de documentos y objetos que permiten comprender su impacto político e histórico.

Batalla de Caseros aniversario Archivo General de Entre Ríos
