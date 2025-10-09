Uno Entre Rios | Escenario | La milonga Pagana

La milonga Pagana celebra su primer aniversario

La milonga La Pagana celebrará su primer año con tango, gastronomía popular y baile. La cita será este sábado 11 de octubre a las 21, en Parientes del Bar

9 de octubre 2025 · 11:34hs
Milonga Pagana 

Milonga Pagana 

La milonga La Pagana celebrará su primer año de vida con un encuentro especial de tango, gastronomía popular y baile. La cita será este sábado 11 de octubre a las 21, en Parientes del Bar, dentro de la tradicional Feria de Salta y Nogoyá (entrada por calle Salta).

La milonga Pagana celebra su primer aniversario

El festejo será doble: además del aniversario, se rendirá homenaje al cumpleaños de Tita Merello, una de las figuras más queridas y emblemáticas del tango argentino. Bajo el lema “Que sea tango y popular”, el encuentro promete una noche de música, amistad y espíritu festivo, abierta a toda la comunidad.

record de participacion en el 7° festival internacional de cine de entre rios

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Adela, todavía estoy acá

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

La propuesta gastronómica estará a cargo de Parientes del Bar, que ofrecerá una carta pensada para la ocasión, con las empanadas de pescado como plato destacado. Una opción sabrosa y bien criolla para acompañar las tandas en la pista.

La musicalización estará a cargo de Alexis Kloster, reconocido por su estilo y por crear climas únicos en las milongas. Su selección promete mantener la pista encendida durante toda la velada.

El evento está organizado por el grupo Tangor Pagano, que desde hace un año impulsa este espacio como punto de encuentro para los amantes del tango en la ciudad.

Las reservas pueden realizarse al 343 543-9216 (Marisa), dado que el cupo es limitado.

LEER MÁS: Raly Barrionuevo vuelve a Paraná con un show en el Teatro 3 de Febrero

La milonga Pagana aniversario Tango Parientes del Bar
Noticias relacionadas
raly barrionuevo vuelve a parana con un show en el teatro 3 de febrero

Raly Barrionuevo vuelve a Paraná con un show en el Teatro 3 de Febrero

Laura Azcurra interpreta a Frida Kahlo

Laura Azcurra interpreta a Frida Kahlo en Paraná y Crespo con "Frida, viva la vida"

entre rios distingue a quienes cuidan su patrimonio arquitectonico

Entre Ríos distingue a quienes cuidan su patrimonio arquitectónico

Julio entre nosotros propone un recorrido por las obras de Cortázar, con el foco en la magia y eficacia de sus mejores cuentos y fragmentos de sus novelas, propone Horacio Lapunzina. 

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Ver comentarios

Lo último

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Ultimo Momento
Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

La Hendija presenta Adela, todavía estoy acá, un viaje al corazón del olvido

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

Policiales
Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Ovación
El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El club Paracao se destacó en La Histórica

El club Paracao se destacó en La Histórica

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La provincia
Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país.

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país".

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Dejanos tu comentario