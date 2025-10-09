La milonga Pagana celebra su primer aniversario

La milonga La Pagana celebrará su primer año con tango, gastronomía popular y baile. La cita será este sábado 11 de octubre a las 21, en Parientes del Bar

La milonga La Pagana celebrará su primer año de vida con un encuentro especial de tango, gastronomía popular y baile. La cita será este sábado 11 de octubre a las 21, en Parientes del Bar , dentro de la tradicional Feria de Salta y Nogoyá (entrada por calle Salta).

El festejo será doble: además del aniversario, se rendirá homenaje al cumpleaños de Tita Merello , una de las figuras más queridas y emblemáticas del tango argentino. Bajo el lema “Que sea tango y popular” , el encuentro promete una noche de música, amistad y espíritu festivo, abierta a toda la comunidad.

La propuesta gastronómica estará a cargo de Parientes del Bar, que ofrecerá una carta pensada para la ocasión, con las empanadas de pescado como plato destacado. Una opción sabrosa y bien criolla para acompañar las tandas en la pista.

La musicalización estará a cargo de Alexis Kloster, reconocido por su estilo y por crear climas únicos en las milongas. Su selección promete mantener la pista encendida durante toda la velada.

El evento está organizado por el grupo Tangor Pagano, que desde hace un año impulsa este espacio como punto de encuentro para los amantes del tango en la ciudad.

Las reservas pueden realizarse al 343 543-9216 (Marisa), dado que el cupo es limitado.