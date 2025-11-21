Uno Entre Rios | Escenario | Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

La representante de México le ganó a la de Tailandia, el país anfitrión de Miss Universo. La entrerriana Aldana Masset quedó afuera antes de la ronda final.

21 de noviembre 2025 · 08:04hs
Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en alzarse con la corona de Miss Universo 2025. Con su triunfo, se suma a la lista como la cuarta ganadora mexicana, un ciclo que inició con Lupita Jones en 1991 y siguió con Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017. Aldana Masset, la entrerriana que representó a Argentina, no ingresó al grupo de 30 clasificadas a la corona en la etapa final.

Durante un emocionante certamen, la mexicana elevó las emociones en el país mientras avanzaba en las eliminatorias. La edición 74 de Miss Universo tuvo como escenario el Impact Arena de Pak Kret, donde representantes de 120 países compitieron ante miles de espectadores. Desde el inicio de la gala, Fátima Bosch destacó por su seguridad y su mensaje en favor de la autenticidad femenina.

Durante la presentación inicial de cada candidata, la tabasqueña tomó la palabra y gritó con entusiasmo “¡Viva México!”, generando una reacción inmediata entre el público y estableciendo su presencia desde el primer momento.

Finalistas

Al avanzar la velada, el presentador anunció el top 30 de finalistas. Fátima Bosch fue la primera mencionada, lo que marcó el inicio de su ruta hacia la corona y elevó la emoción entre sus seguidores en México, especialmente en Tabasco, donde cientos de personas se congregaron en el Parque Centenario 27 de Febrero para vivir cada etapa en comunidad.

Durante la fase de traje de baño, la mexicana modeló un diseño blanco con detalles dorados. Su carisma y seguridad en la pasarela atrajeron los aplausos del público y la atención del jurado.

Posteriormente, Fátima Bosch accedió al grupo de las 12 mejores. En esa etapa, apareció en la pasarela con un vestido de gala en tono rojo, adornado con detalles dorados y una capa larga.

Al avanzar al top 5, Fátima Bosch compartió escenario con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, participando en la ronda de preguntas y respuestas frente al jurado internacional.

Miss Mexico

Preguntas y respuestas

Durante la ronda de preguntas y respuestas dirigida a las finalistas del certamen, Fátima Bosch respondió dos cuestionamientos clave por parte del jurado:

Primera pregunta: En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres?

Respuesta de Fátima Bosch:

“Como mujer, y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla a servicio de los demás porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio, y tener todo fuerte y conciso, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia. Debemos pararnos con valentía, porque las mujeres que nos paramos con valentía hacemos historia”.

Segunda pregunta: Si ganas el título de Miss Universo, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?

Respuesta de Fátima Bosch:

“Como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque tus sueños importan, tu corazón importa, y nunca, nunca permitas que nadie te haga dudar de ti, y de tu valor, porque vales todo, eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

En los últimos momentos, el jurado otorgó el 5° lugar a Costa de Marfil, el 4° a Filipinas y el 3° a Venezuela.

Finalmente, solo quedaron Miss Tailandia y Miss México sobre el escenario. El nombre de Fátima Bosch fue anunciado como ganadora, convirtiéndose en la nueva Miss Universo y la cuarta mexicana en recibir la corona.

Al ser anunciada como ganadora y coronada, la mexicana rompió en llanto y fue abrazada por sus compañeras de concurso.

