Miriam Siebzehner, la entrerriana que vive en primera persona los bombardeos a Israel.

Con sus relatos desde Tel Aviv, Miriam Siebzehner contó cómo vive los bombardeos de Irán y la rutina entre sirenas, refugios y Purim.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Miriam Siebzehner, concordiense radicada desde hace años en Tel Aviv, relató en primera persona cómo atraviesa el quinto día de bombardeos en el marco del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

"Recién sonó la alerta" , contó al comenzar. Explicó que el sistema de advertencia mejoró respecto de otras ocasiones: "Hay un sistema que mejoró de la vez anterior que hablamos. Nos dan una alerta y después tenemos de cinco a diez minutos hasta que suena la alarma. En esos minutos uno tiene tiempo de llegar al refugio" .

Vivir entre alarmas y refugios: la historia de Miriam Siebzehner en Israel

Ataque (2).jpeg

Aclaró que ese margen depende del origen de los misiles. "Eso es cuando vienen de Irán. Si vienen del Líbano no hay tanto tiempo, son diferentes misiles", señaló. Y agregó: "El país sabe reconocer cuando salen de Irán y mientras están en camino nos dice: ‘apróntense’. Después suena la alarma para dar tiempo a que la gente llegue al refugio".

Durante la jornada ya había bajado varias veces. "Hoy ya estuvimos tres o cuatro veces; la primera fue a las seis de la mañana", detalló. En su edificio cuentan con un refugio en la planta baja. La rutina se volvió repetitiva y extenuante: "Después que subí y saqué comida de la heladera para almorzar algo, sonó de nuevo. Y cuando volví a subir, calenté la comida y estaba por comerla, sonó otra vez".

Vive en un quinto piso y explicó cómo decide bajar: "Depende. Si tengo esos cinco o diez minutos, bajo por ascensor porque me da el tiempo. Pero si no, bajo por escalera, porque la parte de la escalera es muy fuerte, es como la base del edificio, y es bastante protegida".

Con 74 años, aseguró que el ritmo no depende de ella sino de las circunstancias. "Cuando las cosas dependen de uno, puede hacerlas a su manera. Pero cuando no dependen de mí, hago lo que se puede", expresó.

Describió el sonido de la alarma como "una sirena como de bombero" y explicó que fue modificada: "Por culpa de esta guerra, las sirenas cambiaron. Ahora suenan más como en Europa, como policía o ambulancia, porque esa es la alarma verdadera de guerra, para que no se confundan".

Sobre la intensidad de los ataques, detalló: "Hoy ya es el quinto día, aunque parece mucho más. El primer día bajamos y subimos al refugio casi 18 veces. Hubo, según informaron, 90 lanzamientos de Irán. El segundo día hubo 70. El tercero, entre 20 y 30. Ayer hubo más. Hoy hay menos, por ahora". También destacó que durante la noche anterior pudieron descansar algunas horas: "La última fue a las once y algo, casi doce, y la próxima a las seis de la mañana".

Explicó que la disminución de misiles puede estar vinculada a los bombardeos sobre los lanzadores: "Cuanto más estén bombardeando y sacándolos de uso, pueden tener misiles, pero no tienen cómo mandarlos". Sobre el armamento, precisó: "Tienen misiles balísticos que salen de la atmósfera y vuelven a bajar. Algunos pueden tener hasta ocho o diez cabezas adentro". Envió incluso una imagen de un fragmento de misil y describió: "Es enorme, como un autobús. Cuando cae, hace un cráter en la tierra".

También habló de las víctimas: "Hubo muertos, y para cada familia es muy doloroso. Pero si uno hace el cálculo entre la cantidad que mandaron y la cantidad de muertos, no es tanto. No suena bien decirlo así, pero es la proporción".

Desde su casa pudo observar las intercepciones aéreas. "Sí, claro que se ven cuando los revientan en el aire", afirmó. Vive cerca del centro de comando del ejército y explicó que existen distintas capas de protección: "Algunos los interceptan en el aire, incluso fuera de Israel, cuando están en camino. Hay diferentes capas de acuerdo al tipo de misil o amenaza".

Señaló además que Israel intensificó la fabricación autónoma de armamento. "Como no podemos depender de otros países, se decidió que tenemos que tener fabricación propia para poder protegernos", explicó, en referencia a restricciones pasadas en el envío de armas.

Respecto al funcionamiento de la ciudad, indicó: "Las escuelas no funcionan. Avisaron que esta semana no van los chicos a clase". Solo trabaja el personal esencial: "Fuerzas de seguridad, hospitales, supermercados, farmacias y los que venden comida". Comentó que su clínica fue trasladada a un edificio con un refugio más grande y que muchos servicios se organizan incluso a domicilio.

Sobre los bancos, explicó que la mayoría de las operaciones son virtuales: "Hoy casi nadie va al banco. Todo se hace de forma virtual: depositar un cheque, pasar dinero, pagar cuentas". También destacó un beneficio para los mayores: "La tercera edad no paga transporte público, ni bus ni tren, en ninguna parte del país".

Mencionó además que el espacio aéreo estaba cerrado, aunque comenzaron a organizar vuelos para repatriar a unos 150.000 israelíes que se encontraban en el exterior. "Algunos quieren volver y empiezan a salir los vuelos", indicó, aunque muchas compañías suspendieron operaciones por varias semanas.

En cuanto al ánimo social, fue contundente: "Es una guerra de supervivencia. Los iraníes quieren acabar con Israel. Entonces no hay otra". Se definió como optimista: "Estoy segura de que no me va a pasar nada y que vamos a salir bien de esta".

Sin embargo, reconoció el impacto en los más chicos: "Somos un país en trauma. Los chicos tienen que correr al refugio, no los dejan dormir, los sacan de la rutina. Desde 2020, entre la corona y la guerra, estudian desde la casa o viven con alertas. Es difícil crecer así". Contó que los niños manejan información política y militar con naturalidad y que muchos tienen aplicaciones oficiales en sus teléfonos para seguir las alertas. "Así crecen. Una parte de la niñez se les arruina", lamentó.

En medio del conflicto, recordó la reciente festividad de Purim: "Se celebra que hace 2.500 años la reina Ester salvó al pueblo judío de los persas. Y los persas hoy son Irán. Es interesante la coincidencia". Relató que incluso hubo celebraciones en estacionamientos subterráneos convertidos en refugios: "Ya que estamos acá, hacemos fiesta".