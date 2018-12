La historia de la prostituta más famosa de Brasil vuelve recargada

La prostituta más famosa de Brasil vuelve más provocadora que nunca. Llámame Bruna regresa el viernes con la tercera temporada en Fox Premium y ya se adelanta que los episodios serán los más atrapantes y comprometidos de la historia inspirada en la vida de Bruna Surfistinha.

La tercera temporada de la producción original brasileña de FOX Latin América tocará no solo el tema de la prostitución sino también temáticas como el bullying, el conflicto entre la lujuria y la religión, la transexualidad y hasta el tráfico de mujeres.

Inspirada en la vida real de Raquel Pacheco, Llámame Bruna es interpretada por una de las figuras sexy del momento, nada menos que la actriz brasileña María Bopp, que ya se la vio en Oscar Freire 279 y fue una de las estrellas de El Host (Ver aparte).

La serie retrata la historia de una adolescente de clase media que decide cambiar su vida, escapar de la casa de sus padres y comenzar a trabajar en un prostíbulo de San Pablo. Atraída por el dinero, las emociones prohibidas y la búsqueda de su propia independencia, Raquel se convierte en Bruna Surfistinha, la escort más conocida de la ciudad.

La nueva temporada muestra a Bruna en una etapa distinta: vive en un departamento de clase media alta y, sin embargo, a medida que crece su fama y su clientela de élite, crecen también sus conflictos personales.

Conmocionada por la sorpresa y la angustia que le genera la enfermedad terminal de su padre, ella tratará de volver a acercarse a su madre. Todo se complica cuando regresa al ruedo un excolega, Paulinho, y le hace una propuesta para volver al pasado.

Más allá de la prostitución y el bullying, otros temas actuales serán abordados en esta nueva entrega, y uno de ellos es el conflicto entre la lujuria y la religión con la apertura de una iglesia evangélica frente a la discoteca Cancún.

Pero además se abordarán dos cuestiones muy relevantes, uno es el tema de la transexualidad, por medio de los dilemas vividos por el personaje Michelle (Wallace Ruy) y también el tráfico de mujeres, con los intentos de Jéssica (Nash Laila) de regresar a Brasil.

"No tuve pudor, porque entendí que era el personaje, y no yo, el que hacía escenas sexuales fuertes. Como también entiendo que mi hermano mellizo y mi papá no puedan ver la serie. Pero poner el cuerpo no me pareció un gran desafío. Actuar sí", dijo la actriz en declaraciones a revista Gente.

"Sacarme la ropa era fácil. Lo difícil era mostrar emociones, respetando la historia de una chica espectacular. Sé que la serie puede atraer miradas masculinas que quieren ver solo sexo y desnudez, pero hay una historia dramática importante, que es real y encanta más", agregó.

Consagrada como la serie más vista en la historia de América Latina, luego de The Walking Dead, y nominada en 2016 como mejor miniserie en los Premios APCA (Asociación Paulista de Críticos de Arte), Llámame Bruna es una coproducción de FNG Latin América con TV Zero y ya fue exportada a diversos países en el mundo, incluyendo Australia, Italia, Turquía y Nueva Zelanda.

Dirigida por Duda Vaisman (Dadá, Eu, ela e um milho de seguidores) y Calvito Leal (Mister Brau, Vai que dá Certo 2), la grabación de los ocho nuevos episodios de una hora se extendió por nueve semanas y fue llevada a cabo entre junio y julio de 2018, en Río de Janeiro.

Además de María Bopp, el reparto cuenta con Stella Rabello (Tapas & Beijos), Ariclenes Barroso (Aspirantes), Simone Mazzer (Nise: O Coraço da Loucura), Wallace Ruy (Translúcidos), Nash Laila (Tatuagem), Jonas Bloch (Sete Vidas), Clarice Niskier (A Alma Imoral).

Entre los nuevos talentos de la temporada que llega este viernes 7, se encuentran Ravel Andrade, Enzo Romani, Ana Hartmann y María Smigay.

La temporada tendrá emisiones semanales desde el mismo viernes, todos los viernes a las 23 en FOX Premium Series

La mujer que enloqueció a Adrián Suar en "El Host"





La modelo y actriz brasileña desembarcó en Argentina para tener su primer protagónico de la mano de Adrián Suar en El Host, el Show all inclusive de Fox. "Estoy muy contenta. La comedia musical y todo esto es muy nuevo para mí. Yo soy Andy, la secretaria personal de Adrián, y desde el inicio me enamoro de él porque, míralo, ¿cómo no me voy a enamorar?", expresó la actriz en la presentación oficial de El Host, mientras pedía disculpas por su "portuñol" y señalaba con risas cómplices a Suar. El envío semanal de los miércoles incluyó la participación de artistas famosos de la pantalla chica, desde Mirtha Legrand y Susana Giménez hasta Marcelo Tinelli y Guillermo Francella. Es una especial de show todo terreno, en donde entra la comedia y el stand up, pero también el musical. María Bopp llegó en la última etapa del ciclo y brilló por su carisma y también por su sensualidad.