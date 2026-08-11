Nuevo caso de tuberculosis en la cárcel de Gualeguaychú

Nuevo caso de tuberculosis en la UP9 de Gualeguaychú activa un operativo sanitario para estudiar a internos que tuvieron contacto con el paciente.

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Un nuevo caso de tuberculosis en la UP9 de Gualeguaychú motivó un operativo sanitario para estudiar a las personas privadas de su libertad que pudieron haber mantenido contacto con el paciente. Se trata del segundo episodio informado en esa unidad penal durante 2026, luego de un antecedente registrado en abril.

Tras confirmarse el diagnóstico, el interno afectado fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permaneció internado y recibió atención y seguimiento médico.

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Posteriormente, el paciente recibió el alta hospitalaria y regresó a la Unidad Penal Nº9, donde permanece aislado y bajo control sanitario. La medida fue adoptada para reducir posibles contagios y continuar evaluando su evolución.

Realizaron estudios a dos grupos de internos

A partir de la confirmación del caso, las autoridades sanitarias iniciaron estudios sobre aquellas personas que pudieron haber estado en contacto con el interno diagnosticado.

Personal del Nodo Epidemiológico del hospital Centenario realizó el jueves pruebas de PPD (prueba de la tuberculina o test de Mantoux) a un primer grupo de internos. El operativo continuó el sábado, cuando fueron evaluadas personas pertenecientes a un segundo grupo.

Por el momento, no se informó que esos estudios hayan confirmado nuevos casos de tuberculosis. Las pruebas forman parte de la vigilancia de los contactos y sus resultados deberán ser interpretados por profesionales para determinar los pasos posteriores, indica Radio Máxima.

El segundo caso del año en la U.P N°9

En abril de 2026 ya se había registrado un caso de tuberculosis en la Unidad Penal Nº9, por lo que este nuevo episodio volvió a activar las medidas de vigilancia sanitaria dentro de la cárcel.

Mientras el interno diagnosticado continúa aislado y bajo seguimiento, los equipos sanitarios mantienen el control de las personas consideradas contactos para determinar si es necesario avanzar con nuevos estudios o medidas preventivas.

Por otra parte, la semana pasada, también se confirmó un caso de tuberculosis en la ciudad de Victoria y se activó el protocolo establecido para estos casos.